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850 м², винный погреб и парк в 9 га: элитная недвижимость в Варе ждёт нового владельца

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Недвижимость

В Варе (Франция) продаётся элитная недвижимость за 14,5 млн евро. Этот роскошный дом площадью 850 м²  соседствует с бывшей резиденцией Шона Коннери.

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Поместье включает 12 спален, 11 ванных, отдельную студию, сауну, кинотеатр, игровую зону и винный погреб с климат-контролем. В парке площадью 9 га есть теннисный корт, боулинг, скейт-парк, конюшня, фруктовый сад, курятник и 250 трюфельных дубов.

Рынок Ultra Prime в Европе остаётся активным: за 120 млн евро можно купить Венецианский дворец в Каннах, а за 45 млн — деревню Джонни Деппа. Самым динамичным рынком элитной недвижимости сейчас считается Дубай.

Уточнения

Сэр То́мас Шон Ко́ннери (англ. Thomas Sean Connery; 25 августа 1930[…], Фаунтинбридж — 31 октября 2020[…], Лайфорд-Кей) — британский актёр и кинопродюсер.

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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