Что лучше для отопления — дровяной котёл или тепловой насос? Все плюсы и минусы

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сравнение теплового насоса и дровяного котла

Владельцы тепловых насосов и котлов на дровах часто спорят о том, какая система удобнее. Для ясности решено рассчитать затраты на отопление для конкретного дома.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрова

Стоимость приобретения

Дровяные котлы варьируются по цене от 30 тысяч рублей. Тепловые насосы стоят от 80 до 500 тысяч рублей

Эксплуатационные расходы, срок службы

Тепловой насос имеет коэффициент нагрева около 2,5. Дровяной котел при КПД 80% и использовании еловой древесины будет обходиться в два раза дешевле, чем тепловой насос. Срок службы теплового насоса и дровяного котла составляет около 20 лет.

Затраты на покупку и эксплуатацию теплового насоса выше, чем у дровяного котла. Дровяной котел является более дешевым вариантом, но требует больше работы и обслуживания.

Выбор системы отопления зависит от предпочтений и условий конкретного дома.

Уточнения

Тепловой насос или теплонасос — тепловая машина, устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю.



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