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6 главных ошибок при ремонте ванной: что может пойти не так

Недвижимость

При обустройстве ванной важно учитывать множество нюансов, от правильного слива до качественной вентиляции. Разбираем самые распространённые ошибки, которые могут привести к проблемам.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Неправильный слив

  • При переносе сантехники важно учитывать уклон труб. Например, унитаз не стоит перемещать дальше, чем на два метра от стояка, иначе может потребоваться поднятие уровня пола. Ванну и раковину переносить проще, так как для них используют трубы меньшего диаметра.

Несогласованная перепланировка

  • Санузел нельзя расширять за счёт жилой площади или кухни — это нарушение. Допустимые варианты: увеличение за счёт коридора или кладовки. Несогласованную перепланировку не зарегистрируют, а при продаже квартиры могут возникнуть проблемы.

Отсутствие гидроизоляции

  • Протечки — один из самых частых поводов для жалоб соседей снизу. Чтобы этого избежать, гидроизоляцию нужно делать ещё на этапе черновых работ, особенно в зоне ванны и душевой.

Дешёвые трубы

  • Полипропиленовые трубы — хороший выбор, но только если они армированные. Обычные со временем деформируются от горячей воды, что увеличивает риск аварий. Разница в цене между обычными и армированными трубами невелика, но это гарантирует долговечность системы.

Плохая вентиляция

  • Влажность в ванной должна выводиться эффективно, иначе появятся плесень и грибок. Не блокируйте выход вентиляции и установите принудительный вентилятор. Также предусмотрите щель 1 см под дверью для притока воздуха.

Неудобное расположение полотенцесушителя

  • Полотенцесушитель помогает поддерживать комфортный микроклимат, но его важно разместить правильно. Например, установка над унитазом неудобна — полотенца могут падать прямо в него. Лучше выбрать место в зоне лёгкого доступа.

Вывод

Ошибки при ремонте ванной комнаты могут обернуться серьёзными проблемами. Учитывайте нюансы заранее: правильно рассчитывайте слив, не экономьте на трубах, продумывайте вентиляцию и удобство размещения элементов.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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