6 главных ошибок при ремонте ванной: что может пойти не так

При обустройстве ванной важно учитывать множество нюансов, от правильного слива до качественной вентиляции. Разбираем самые распространённые ошибки, которые могут привести к проблемам.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

Неправильный слив

При переносе сантехники важно учитывать уклон труб. Например, унитаз не стоит перемещать дальше, чем на два метра от стояка, иначе может потребоваться поднятие уровня пола. Ванну и раковину переносить проще, так как для них используют трубы меньшего диаметра.

Несогласованная перепланировка

Санузел нельзя расширять за счёт жилой площади или кухни — это нарушение. Допустимые варианты: увеличение за счёт коридора или кладовки. Несогласованную перепланировку не зарегистрируют, а при продаже квартиры могут возникнуть проблемы.

Отсутствие гидроизоляции

Протечки — один из самых частых поводов для жалоб соседей снизу. Чтобы этого избежать, гидроизоляцию нужно делать ещё на этапе черновых работ, особенно в зоне ванны и душевой.

Дешёвые трубы

Полипропиленовые трубы — хороший выбор, но только если они армированные. Обычные со временем деформируются от горячей воды, что увеличивает риск аварий. Разница в цене между обычными и армированными трубами невелика, но это гарантирует долговечность системы.

Плохая вентиляция

Влажность в ванной должна выводиться эффективно, иначе появятся плесень и грибок. Не блокируйте выход вентиляции и установите принудительный вентилятор. Также предусмотрите щель 1 см под дверью для притока воздуха.

Неудобное расположение полотенцесушителя

Полотенцесушитель помогает поддерживать комфортный микроклимат, но его важно разместить правильно. Например, установка над унитазом неудобна — полотенца могут падать прямо в него. Лучше выбрать место в зоне лёгкого доступа.

Вывод

Ошибки при ремонте ванной комнаты могут обернуться серьёзными проблемами. Учитывайте нюансы заранее: правильно рассчитывайте слив, не экономьте на трубах, продумывайте вентиляцию и удобство размещения элементов.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.