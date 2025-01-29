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Полезный лайфхак для маленькой кухни: как сделать пространство функциональным

1:35
Недвижимость

Специалисты разработали действительно эффективное решение для тех, кто сталкивается с проблемой ограниченного пространства на кухне. Для обладателей маленьких кухонь важным аспектом является использование каждого сантиметра рабочей поверхности, и именно в этом может помочь один аксессуар.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

Люди, у которых маленькая кухня, хорошо понимают, как важно рационально использовать каждый квадратный сантиметр столешницы, если вы хотите готовить и выпекать, ведь часто места катастрофически не хватает. К счастью, с помощью накладки, которую можно разместить на варочной поверхности, площадь рабочей зоны может значительно увеличиться.

Этот кухонный аксессуар состоит из двух частей, выполненных из закаленного стекла, которое обладает устойчивостью к повреждениям и царапинам. Его можно использовать для покрытия всей плиты одновременно. Каждый из двух блоков имеет размер 52х30 см, их можно применять по отдельности, что позволяет гибко настраивать рабочую поверхность кухни по мере необходимости.

Чтобы поддерживать порядок на кухне, важно уделить внимание осмотру шкафов, полок и кладовых. Избавление от предметов, которые давно не использовались, таких как старые инструменты, мелкая бытовая техника, формы для выпечки и кружки, которые лишь собирают пыль, может существенно улучшить ситуацию. Регулярная проверка на захламленность кухни — это ключ к созданию комфортного и функционального пространства.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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