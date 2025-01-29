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Декоратор построила загородный дом для уикендов, но осталась там жить

1:40
Недвижимость

До октября 2023 года Виктория Сайах никогда не рассматривала свой дом в Санта-Ане, который находится всего в двадцати километрах от столицы Корриентес, как постоянное место проживания.

Ремонт кровли загородного дома
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт кровли загородного дома

Вместе со своим супругом Лусио они построили это жилье в 2008 году, рассматривая его исключительно как дачу для уикендов. Это пространство идеально подходило для создания загородного дома в традиционном стиле Корриентес, с открытыми галереями и высокими потолками. Именно такую роль ему отводил дизайнер интерьеров, а также члены семьи Виктории на протяжении последних пятнадцати лет.

Для реализации своего проекта Виктория обратилась к архитектору Агустине Гарай. Дизайн интерьера был разработан им совместно с его сестрой и партнером по L'Épicerie Паулой Сайах. Ванная комната и главная спальня имеют непосредственный выход в галерею и сад.

Классическая галерея в колониальном стиле, украшенная железными колоннами и бордюрами, акцентирована такими элементами, как потолки из ржавого листового металла и терракотовые стены.

На фасаде, обращенном к саду, уютные деревянные проемы гармонично сочетаются со стеклянными и металлическими ограждениями в гостиной и главной спальне. В спальнях и коридоре к потолку приклеены деревянные рейки, подобно молдингам: такая отделка придает помещению дополнительный цвет и теплоту. Столик из лапачо был изготовлен из дерева, родом с тех полей.

Уточнения

Коррие́нтес (исп. Corrientes) — город на северо-востоке Аргентины, административный центр одноимённой провинции. Расположен на восточном берегу реки Парана, служит в качестве порта, а также железнодорожного узла. Развита промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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