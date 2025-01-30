Дизайнерские хитрости: 5 приёмов, которые легко повторить дома

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы ваш интерьер выглядел стильно и современно, но не хотите тратить на ремонт целое состояние? Есть простые дизайнерские решения, которые помогут преобразить пространство без лишних затрат. Мы собрали пять универсальных приемов, которые легко повторить даже без помощи специалиста.

Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ванная

Кухня без верхнего яруса

Дизайнеры любят кухни без навесных шкафов за их визуальную легкость и простор. Такое решение делает помещение светлее и создает эффект большего пространства. Однако отсутствие верхних шкафчиков потребует грамотного хранения: можно установить высокие пеналы от пола до потолка, а вытяжку выбрать потолочную или скрытую.

Зеркало в узком коридоре

Зеркальные поверхности — простой способ добавить света и сделать помещение визуально просторнее. Особенно актуально это для темных и узких прихожих. Зеркальный шкаф или большое зеркало помогут зрительно удлинить пространство и добавить воздуха.

Раздвижные межкомнатные двери

Такое решение позволяет сэкономить место, ведь рядом с дверным проемом можно поставить мебель, не беспокоясь о том, что она будет мешать открыванию. Раздвижные конструкции можно замаскировать под стены или установить скрытый механизм, который сделает их практически невидимыми.

Шкаф над инсталляцией в ванной

Даже в самых маленьких ванных можно организовать дополнительное место для хранения. Встроенный шкаф над инсталляцией унитаза позволит спрятать бытовую химию и другие мелочи. Если оформить его дверцы в цвет стен, конструкция станет практически незаметной.

Стол-подоконник

Если высота окна позволяет, используйте подоконник как рабочее место. Это особенно актуально в небольших квартирах, где важно рационально использовать каждый метр. Главное — продумать шторы или жалюзи, чтобы дневной свет не мешал работе за компьютером.

Итог

Эти дизайнерские приемы не требуют больших вложений, но значительно улучшают комфорт и эстетику пространства. Используйте их в своем интерьере, чтобы сделать дом удобнее и визуально просторнее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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