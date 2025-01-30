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Дизайнерские хитрости: 5 приёмов, которые легко повторить дома

2:17
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш интерьер выглядел стильно и современно, но не хотите тратить на ремонт целое состояние? Есть простые дизайнерские решения, которые помогут преобразить пространство без лишних затрат. Мы собрали пять универсальных приемов, которые легко повторить даже без помощи специалиста.

Ванная
Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ванная

Кухня без верхнего яруса

  • Дизайнеры любят кухни без навесных шкафов за их визуальную легкость и простор. Такое решение делает помещение светлее и создает эффект большего пространства. Однако отсутствие верхних шкафчиков потребует грамотного хранения: можно установить высокие пеналы от пола до потолка, а вытяжку выбрать потолочную или скрытую.

Зеркало в узком коридоре

  • Зеркальные поверхности — простой способ добавить света и сделать помещение визуально просторнее. Особенно актуально это для темных и узких прихожих. Зеркальный шкаф или большое зеркало помогут зрительно удлинить пространство и добавить воздуха.

Раздвижные межкомнатные двери

  • Такое решение позволяет сэкономить место, ведь рядом с дверным проемом можно поставить мебель, не беспокоясь о том, что она будет мешать открыванию. Раздвижные конструкции можно замаскировать под стены или установить скрытый механизм, который сделает их практически невидимыми.

Шкаф над инсталляцией в ванной

  • Даже в самых маленьких ванных можно организовать дополнительное место для хранения. Встроенный шкаф над инсталляцией унитаза позволит спрятать бытовую химию и другие мелочи. Если оформить его дверцы в цвет стен, конструкция станет практически незаметной.

Стол-подоконник

  • Если высота окна позволяет, используйте подоконник как рабочее место. Это особенно актуально в небольших квартирах, где важно рационально использовать каждый метр. Главное — продумать шторы или жалюзи, чтобы дневной свет не мешал работе за компьютером.

Итог

Эти дизайнерские приемы не требуют больших вложений, но значительно улучшают комфорт и эстетику пространства. Используйте их в своем интерьере, чтобы сделать дом удобнее и визуально просторнее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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