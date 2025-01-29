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Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора

2:43
Недвижимость

Как подобрать шторы, чтобы они действительно украсили интерьер? Кажется, что это просто — выбрать ткань и повесить, но на деле есть множество деталей, которые влияют на результат.

Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Какой стиль штор вам подходит

Классика, роскошь и уют

Если в вашей комнате преобладают элегантные, массивные элементы, подойдут портьеры с драпировками, ламбрекенами, кистями. Оптимальный выбор — плотные ткани с традиционными узорами (полоска, клетка, дамаск).

Современность и минимализм

Простота и лаконичность — основные принципы современных стилей. Легкие, однотонные шторы без излишеств прекрасно дополнят хай-тек или минимализм.

Светлый и воздушный скандинавский стиль

Здесь работают натуральные ткани — лен, хлопок, тонкий тюль. Цветовая палитра нейтральная: белый, серый, бежевый, пастельные оттенки.

Теплый и уютный прованс

Для этого стиля характерны рюши, кружево, легкие натуральные ткани с цветочными узорами. Пастельные оттенки добавят интерьеру нежности.

Какие ткани лучше выбрать

Для защиты от солнца: блэкаут, жаккард — плотные ткани, создающие полную темноту.

Для легкого рассеянного света: органза, вуаль — придают помещению воздушность.

Для легкости ухода: синтетика не выгорает и не мнется.

Для натуральности: лен, хлопок, шелк — экологичны, но требуют бережного ухода.

Учитываем размеры окна и помещения

  • Для больших окон подойдут длинные, струящиеся модели — они визуально придадут комнате величие.
  • Для маленьких окон хороши римские или укороченные модели — не перегрузят пространство.
  • Горизонтальные узоры делают помещение шире, а вертикальные — визуально "поднимают" потолки.

Как подобрать цвет

  • Нейтральный интерьер можно оживить яркими шторами.
  • Если в комнате уже достаточно цвета, лучше остановиться на спокойных оттенках.
  • Для просторных помещений подойдут крупные узоры, а для небольших — мелкие принты.

Карнизы и крепления

Карниз должен гармонировать со стилем помещения и размером окна. Крепления бывают разными: кольца, люверсы, завязки. Они могут добавить интерьеру уюта или подчеркнуть его строгость.

Выбор штор — это искусство, которое способно полностью изменить атмосферу дома. Учитывая нюансы, вы сможете создать идеальный интерьер, который будет радовать вас каждый день.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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