Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора

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Как подобрать шторы, чтобы они действительно украсили интерьер? Кажется, что это просто — выбрать ткань и повесить, но на деле есть множество деталей, которые влияют на результат.

Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Какой стиль штор вам подходит

Классика, роскошь и уют

Если в вашей комнате преобладают элегантные, массивные элементы, подойдут портьеры с драпировками, ламбрекенами, кистями. Оптимальный выбор — плотные ткани с традиционными узорами (полоска, клетка, дамаск).

Современность и минимализм

Простота и лаконичность — основные принципы современных стилей. Легкие, однотонные шторы без излишеств прекрасно дополнят хай-тек или минимализм.

Светлый и воздушный скандинавский стиль

Здесь работают натуральные ткани — лен, хлопок, тонкий тюль. Цветовая палитра нейтральная: белый, серый, бежевый, пастельные оттенки.

Теплый и уютный прованс

Для этого стиля характерны рюши, кружево, легкие натуральные ткани с цветочными узорами. Пастельные оттенки добавят интерьеру нежности.

Какие ткани лучше выбрать

Для защиты от солнца: блэкаут, жаккард — плотные ткани, создающие полную темноту.

Для легкого рассеянного света: органза, вуаль — придают помещению воздушность.

Для легкости ухода: синтетика не выгорает и не мнется.

Для натуральности: лен, хлопок, шелк — экологичны, но требуют бережного ухода.

Учитываем размеры окна и помещения

Для больших окон подойдут длинные, струящиеся модели — они визуально придадут комнате величие.

Для маленьких окон хороши римские или укороченные модели — не перегрузят пространство.

Горизонтальные узоры делают помещение шире, а вертикальные — визуально "поднимают" потолки.

Как подобрать цвет

Нейтральный интерьер можно оживить яркими шторами.

Если в комнате уже достаточно цвета, лучше остановиться на спокойных оттенках.

Для просторных помещений подойдут крупные узоры, а для небольших — мелкие принты.

Карнизы и крепления

Карниз должен гармонировать со стилем помещения и размером окна. Крепления бывают разными: кольца, люверсы, завязки. Они могут добавить интерьеру уюта или подчеркнуть его строгость.

Выбор штор — это искусство, которое способно полностью изменить атмосферу дома. Учитывая нюансы, вы сможете создать идеальный интерьер, который будет радовать вас каждый день.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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