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Следы ручки на диване и стенах? Не проблема!

1:51
Недвижимость

Если на диван попала ручка, а ваш ребёнок решил порисовать на стене, не стоит отчаиваться. Есть несколько способов, которые помогут удалить следы ручки с помощью доступных средств.

Чистка дивана
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка дивана

Для удаления следов ручки с тканевой поверхности дивана или стены можно использовать такие продукты, как белый уксус, зубная паста или волшебный ластик, пишет французское издание Femme Actualle.

  1. Для удаления следов ручки с тканевого дивана, изготовленного из цветной ткани (кроме белой), можно использовать 90-градусный спирт. Смочите чистую ткань спиртом и аккуратно похлопайте по пятну, пока оно не исчезнет. При необходимости повторите процедуру несколько раз. Будьте осторожны и не трите пятно, чтобы не увеличить его и не размазать чернила по ткани.
  2. Если ваш диван обтянут белой тканью, можно использовать белую зубную пасту. Нанесите пасту на пятно от ручки и оставьте на час. Затем аккуратно потрите пятно щёткой с мягкой щетиной и промойте чистой водой. Этот метод не подходит для удаления следов от гелевой ручки.
  3. Для удаления следов ручки со стены можно использовать волшебный ластик или губку, смоченную в белом уксусе. Если на стенах обои, используйте подходящие средства, чтобы не повредить их.
  4. Для удаления следов ручки с обоев можно использовать ацетон или чистую воду (газированную или негазированную). Нанесите ацетон на ватный тампон и аккуратно надавите на пятно. Если вы используете воду, окуните чистый ластик в воду и потрите им стену. Чернила должны постепенно исчезнуть. Будьте осторожны и двигайтесь аккуратно, чтобы не размазать пятно.

Уточнения

Ручка — письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить чернильный след на поверхности (обычно на бумаге).

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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