Весенняя уборка окон: лучшие методы для быстрого результата

Весной окна нуждаются в тщательной уборке после зимних осадков, пыли и грязи. Кажется, что процесс займёт целую вечность, но с правильным подходом можно справиться всего за час. Эти 7 советов помогут сделать работу быстрее и эффективнее.
Чтобы не отвлекаться в процессе, заранее соберите нужные инструменты:
Мыть окна лучше рано утром или вечером, когда солнце не светит прямо в стекло. На ярком свету капли воды быстро высыхают, оставляя разводы. Пасмурная погода — идеальный момент для уборки.
Можно выбрать покупные средства, но и домашние растворы работают не хуже:
Важно! Не используйте соду или абразивные порошки — они оставляют царапины, в которых быстро скапливается грязь.
Как ускорить процесс: Двигайтесь в одном направлении — вертикально или горизонтально. Круговые движения оставляют разводы.
Сетки лучше снимать и промывать в ванной. Используйте душ, щётку с мягким ворсом и мыльную воду. После промывки просушите сетку перед установкой.
Если у вас панорамные окна или много стекла, помогут современные девайсы:
Мыть окна не так сложно, если заранее всё подготовить и соблюдать правильную технику. С помощью этих лайфхаков процесс займёт минимум времени, а результат порадует чистыми, сияющими окнами.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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