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Как защитить дом от моли без химии: малоизвестный и более чем доступный способ

1:34
Недвижимость

Почти каждая хозяйка сталкивается с проблемой моли в своём доме. Несмотря на свои небольшие размеры, эти насекомые могут нанести значительный ущерб мебели, продуктам и одежде. Поэтому так важно знать, как эффективно защитить свой дом от моли без помощи специалистов.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Многие ошибочно полагают, что моль появляется только в грязных помещениях. Однако это не так. Моль привлекает большое количество пищи, и она легко найдёт способ проникнуть в вашу квартиру.

Иногда для полного избавления от моли требуется несколько обработок. Особенно она любит места, где хранятся меховые и шуршащие вещи. Перед применением любых средств против моли рекомендуется провести тщательную уборку и проветрить помещение.

Народные методы борьбы с молью

Когда в доме появляется моль, многие вспоминают о проверенных временем народных средствах. Эти методы не только эффективны, но и экономически выгодны по сравнению с дорогостоящими химическими препаратами. Особенно важно использовать народные средства, если в доме есть дети или люди, склонные к аллергии.

Секрет типографской краски

Многие используют ароматические травы, такие как лаванда, для отпугивания моли. Однако оказывается, что моль также не переносит запах типографской краски. Разложив газеты в шкафах и среди меховых изделий, можно предотвратить порчу ваших вещей этими насекомыми.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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