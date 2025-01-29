Функциональная прихожая: 5 главных правил оформления

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прихожая — это первое, что видят гости, заходя в дом. Поэтому она должна быть не только красивой, но и удобной. Хотите обновить интерьер? Эти 5 стильных идей помогут сделать прихожую функциональной и эффектной.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Зеркало во всю стену

Зеркальная стена — отличный способ визуально расширить пространство. Особенно это актуально для небольших прихожих. Такое решение добавляет свет, создаёт ощущение простора и служит практичным элементом — перед выходом удобно оценить образ в полный рост.

Контрастные цвета для глубины пространства

Чтобы прихожая не выглядела скучно, можно сочетать светлые и насыщенные оттенки. Например, белые стены отлично дополнят глубокий терракотовый или графитовый цвет. Этот приём не только делает интерьер стильным, но и помогает скрыть входную дверь, если она окрашена в тон стен.

Хранение с банкеткой

Функциональность — ключ к уюту. Вместительные системы хранения с открытыми полками, вешалками и мягкой банкеткой позволяют удобно разместить верхнюю одежду и аксессуары. Банкетка добавляет комфорта: можно присесть, чтобы обуться или поставить сумку.

Фальшпортал над дверью

В квартирах с высокими потолками стандартные двери могут казаться непропорционально маленькими. Решение — оформить дверной проём молдингами, продлив его визуально вверх. Это добавит прихожей стильный акцент и придаст помещению гармоничность.

Практичное покрытие для пола

Входная зона требует прочного и влагостойкого покрытия. Керамогранит — идеальный вариант: он не боится воды, грязи и реагентов, которыми обрабатывают улицы зимой. А еще его легко чистить, что особенно важно в сезон дождей и снега.

Вывод

Обновить прихожую можно без кардинального ремонта. Добавьте зеркало, поиграйте с цветами, продумайте удобные системы хранения, выберите прочное покрытие для пола — и ваше пространство станет не только красивым, но и максимально функциональным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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