Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем отрезать угол губки? Ответ вас удивит
В каком возрасте стерилизовать кошку? Оптимальный вариант, о котором мало кто знает
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Как подешевле купить билеты на самолёт?
Вязаный уют: 10 стильных вещей, в которые хочется закутаться этой зимой
Deutsche Bank запретили судиться за рубежом с российской компанией
Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё
Война на истощение — Украина продолжит атаковать Россию беспилотниками
Мужской маникюр: гигиена или стиль

Яркие стены: дизайнерский тренд или ошибка? 5 причин выбрать нейтральные оттенки

4:05
Недвижимость

Яркие цвета в интерьере привлекают внимание и создают акцент, но действительно ли они подходят для повседневной жизни? Всё больше экспертов в области дизайна и владельцев недвижимости утверждают: насыщенные оттенки могут быстро надоесть, усложнить продажу квартиры и визуально перегрузить пространство. Разбираем 5 ключевых причин, почему лучше отдать предпочтение нейтральной цветовой гамме.

Покраска стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Яркие цвета быстро утомляют

Эффект "вау" от насыщенных стен проходит уже через несколько месяцев, а со временем они начинают раздражать. Психологи утверждают, что агрессивные оттенки могут негативно сказываться на эмоциональном фоне, провоцировать усталость и раздражительность.

"Вначале яркая кухня казалась интересным решением, но со временем даже выйти из неё хотелось побыстрее — цвет буквально давил", — делится опытом один из владельцев квартиры.

Нейтральные тона, напротив, создают спокойную атмосферу и не вызывают визуального дискомфорта.

Сдержанная палитра повышает ликвидность недвижимости

Если вы рассматриваете возможность продажи квартиры в будущем, важно понимать: чем более универсален интерьер, тем легче найти покупателя. Яркие стены могут отпугнуть потенциальных клиентов, ведь не каждый захочет переделывать ремонт сразу после покупки.

"Профессиональные риелторы советуют продавать недвижимость с нейтральными стенами — это помогает покупателю легче представить, как он обустроит квартиру под себя", — говорит эксперт по недвижимости.

Базовые цвета легче сочетать с мебелью и декором

Белый, серый, бежевый и другие базовые оттенки универсальны — они сочетаются с любыми стилями и элементами интерьера. Их проще адаптировать под текущие тренды, добавляя яркие акценты с помощью мебели, текстиля или декора.

"Белые стены работают как холст: их можно украсить молдингами, картинами, текстилем — буквально чем угодно", — отмечают дизайнеры интерьеров.

С яркими стенами таких возможностей гораздо меньше: если трендовый цвет выходит из моды, интерьер быстро теряет актуальность.

Визуальный шум: яркие стены + активный декор — не всегда хорошая идея

Особенно актуален этот аргумент для семей с детьми. Когда в квартире много игрушек, книг, текстиля и других визуальных элементов, насыщенные стены могут создать ощущение хаоса.

"Мы отказались от ярких стен в пользу белых. Теперь интерьер не перегружен, а цветовую гамму мы меняем с помощью декоративных элементов", — рассказывает многодетная мама.

Если всё же хочется добавить красок, можно ограничиться одной акцентной стеной или яркими деталями, которые легко заменить.

Ремонт в ярких тонах — сложнее и дороже в обновлении

Часто владельцы жилья забывают, что насыщенные цвета требуют более тщательной подготовки стен и более сложны в покраске. Если захочется изменить интерьер, перекрасить такие стены будет труднее, чем нейтральные.

"Тёмные и насыщенные оттенки требуют идеальной подготовки поверхности, а при смене цветового решения может понадобиться несколько слоёв грунтовки и краски", — отмечают специалисты по ремонту.

Кроме того, яркие стены могут повлиять на восприятие размеров комнаты: тёмные оттенки визуально уменьшают пространство, а резкие цвета могут искажать естественное освещение.

Вывод

Яркие цвета в интерьере выглядят эффектно, но в долгосрочной перспективе могут создать проблемы — от визуального дискомфорта до сложности с продажей недвижимости. Если хочется добавить красок, лучше использовать сменные элементы: текстиль, картины, мебель. Универсальный интерьер — это не скучно, а практично.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Красота и стиль
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Владельцы гостиниц на Чёрном море массово продают бизнес
Туризм
Владельцы гостиниц на Чёрном море массово продают бизнес Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Прошло 138 лет, но он всё ещё впечатляет — первый автомобиль в музее Верхней Пышмы
Как сделать уголок вашего сада уютным: лучшие варианты для посадки
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Добиться тела мечты без скучных тренировок помогут 5 необычных упражнений
Агент звезды сериала Кадетство Стеклова рассказал о состоянии здоровья артиста
Технологическая эволюция — как Азия стала лидером на рынке полупроводников
Ваши завтраки больше не будут прежними: лайфхаки с фруктовой мякотью
Психотерапевт рассказала, почему опасно слишком увлекаться бодипозитивом
Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат
Весна для кожи: как подготовить лицо к новому сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.