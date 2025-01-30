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Как почистить матрас в домашних условиях? Способы без вреда для матраса и людей

1:20
Недвижимость

Как правильно и безопасно чистить матрас

Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта в 0,5 литрах воды. Смочите ватный диск в полученном растворе и слегка отожмите его Затем протрите пятна на матрасе влажным ватным диском, не надавливая на поверхность. Если пятно не выцветает, повторите процедуру. После чистки дайте матрасу хорошенько просохнуть.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Как избавиться от желтых пятен на матрасе с помощью уксуса и лимонной кислоты

Уксус или лимонную кислоту можно смешать с небольшим количеством воды и поместить в пульверизатор. Затем раствор распыляется на пятна и втирается в пятна с помощью бытовой щетки. Через десять-пятнадцать минут немного протрите матрас чистой водой и тряпкой.

Как убрать неприятный запах с матраса

Пищевая сода — хороший способ быстро дезодорировать матрас. Добавьте пищевую соду в небольшое количество воды, чтобы получилась паста. Нанесите его на пятно и оставьте до полного высыхания.

Соберите порошок с помощью пылесоса, после чего протрите губкой, смоченной в мыльном растворе. По аналогии можно использовать измельченные таблетки аспирина.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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