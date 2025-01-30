Как почистить матрас в домашних условиях? Способы без вреда для матраса и людей

Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта в 0,5 литрах воды. Смочите ватный диск в полученном растворе и слегка отожмите его Затем протрите пятна на матрасе влажным ватным диском, не надавливая на поверхность. Если пятно не выцветает, повторите процедуру. После чистки дайте матрасу хорошенько просохнуть.
Уксус или лимонную кислоту можно смешать с небольшим количеством воды и поместить в пульверизатор. Затем раствор распыляется на пятна и втирается в пятна с помощью бытовой щетки. Через десять-пятнадцать минут немного протрите матрас чистой водой и тряпкой.
Пищевая сода — хороший способ быстро дезодорировать матрас. Добавьте пищевую соду в небольшое количество воды, чтобы получилась паста. Нанесите его на пятно и оставьте до полного высыхания.
Соберите порошок с помощью пылесоса, после чего протрите губкой, смоченной в мыльном растворе. По аналогии можно использовать измельченные таблетки аспирина.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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