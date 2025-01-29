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Как разместить зимнюю одежду в крохотной прихожей: лайфхаки для экономии места

4:00
Недвижимость

Маленькая прихожая — настоящее испытание для владельцев, особенно когда в доме зимняя обувь, куртки и прочие сезонные вещи требуют своего места. В типичных квартирах прихожая не превышает 5 квадратных метров, и, как показывает статистика, в этой небольшой комнате часто приходится хранить до 12 пар обуви и несколько комплектов верхней одежды для каждого члена семьи. Как все это уместить без ущерба для удобства и порядка? Вот несколько полезных советов.

Прихожая
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прихожая

Избавьтесь от лишнего

  • Первым шагом должно стать избавление от ненужных вещей. Если зимнюю одежду не носили в прошлом сезоне, скорее всего, не будете носить и в этом. Освободив место, вы избавите себя от лишней работы по поддержанию порядка в уже ограниченном пространстве.

Используйте вертикальное пространство

  • В небольшой прихожей каждый сантиметр на счету. Установите систему хранения, которая будет использовать всю высоту стены. Модульные конструкции глубиной всего 30 см вполне подойдут для верхней одежды, а в верхней части можно разместить антресоли для редко используемых вещей. Такой подход поможет значительно сэкономить место.

Правильная организация внутри шкафа

  • Даже в узком шкафу можно создать эффективную систему хранения. Разделите пространство на зоны: повседневная одежда — на уровне глаз, редко используемые вещи — наверху, аксессуары можно разместить в органайзерах на дверцах. Используйте тонкие плечики-трансформеры, которые позволяют разместить несколько вещей на одной вешалке.

Что делать с обувью

  • Для зимней обуви идеально подойдут многоярусные системы хранения. Поворотные обувницы занимают минимум места, но могут вмещать до 20 пар обуви. Если позволяет планировка, можно установить узкую обувницу с откидными полками, которая занимает всего 15-20 см в глубину.

Хранение мелких аксессуаров

  • Шапки, перчатки и шарфы часто создают беспорядок. Для их хранения используйте прозрачные контейнеры с секциями или подвесные органайзеры с карманами. Храните комплекты в одном отделении — это сэкономит время на поиски и сохранит порядок.

Как хранить пуховики и объемные куртки

  • Объемные зимние вещи лучше всего хранить в вакуумных пакетах, но учтите, что пуховики не стоит держать в сжатом состоянии постоянно — это может повредить наполнитель. Используйте вакуумные пакеты только для межсезонного хранения.

Система хранения для всей семьи

  • Выделите каждому члену семьи персональную зону. Для детей создайте хранение на доступной высоте — так они быстрее научатся быть самостоятельными. Промаркируйте полки и секции, чтобы избежать путаницы.

Дополнительные советы по экономии места

  • Установите зеркало во весь рост — оно визуально расширит пространство и будет полезно для примерки одежды. Также можно использовать магнитную доску для ключей и записок — это не займет много места, но будет полезным аксессуаром. Хорошее освещение также важно, ведь в маленьком пространстве нужно четко видеть все вещи.

Поддерживайте порядок

  • Создайте правило: каждая вещь должна возвращаться на свое место сразу после использования. Регулярно проветривайте помещение, следите за влажностью — это не только поможет продлить жизнь вещам, но и предотвратит появление неприятных запахов.

Заключение

Регулярно пересматривайте систему хранения, адаптируя ее под меняющиеся потребности вашей семьи. Найти идеальное решение сразу может быть сложно, но пробуя разные варианты, вы создадите систему, которая будет удобна именно для вас.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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