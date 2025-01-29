Ходить босиком дома — полезно или вредно? Эксперты разобрали все за и против

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы предпочитаете ходить босиком или не представляете себя без уютных тапочек? Этот вопрос вызывает споры даже среди экспертов!

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Носки

С одной стороны, хождение босиком укрепляет мышцы стоп, улучшает координацию и даже выполняет роль лёгкого массажа. Но есть и обратная сторона: риск травм, грибковых инфекций и нагрузки на стопу при длительной ходьбе по твёрдому полу.

Альтернатива? Обувь босоногого типа! Она сочетает в себе свободу движения и защиту от повреждений, пишет журнал Receptar.

В итоге всё зависит от ваших привычек и здоровья ног. Главное — прислушиваться к себе!

А вы ходите дома босиком?

Уточнения

Та́почки (прост. та́пки, ед. ч. та́почка, тж. та́пка) — вид лёгкой и мягкой домашней обуви.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



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