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Спор, который длится веками: вот как правильно вешать туалетную бумагу в держатель

0:48
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно вешать туалетную бумагу? Этот, казалось бы, банальный вопрос стал причиной множества споров! Одни уверены, что конец должен свисать вперёд, другие предпочитают, чтобы он касался стены.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Психологи утверждают: если вы выбираете первый вариант, то, скорее всего, уверены в себе. А если бумага направлена к стене — вы более покорны, пишет журнал Receptar.

Однако наука говорит о другом: исследование Университета Колорадо показало, что вариант "концом наружу" гигиеничнее, поскольку бумага меньше контактирует с поверхностями.

Но в итоге главное — не направление бумаги, а чистые руки после туалета. Так что спорьте, смейтесь, но не забывайте о гигиене!

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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