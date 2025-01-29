Спор, который длится веками: вот как правильно вешать туалетную бумагу в держатель

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно вешать туалетную бумагу? Этот, казалось бы, банальный вопрос стал причиной множества споров! Одни уверены, что конец должен свисать вперёд, другие предпочитают, чтобы он касался стены.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Психологи утверждают: если вы выбираете первый вариант, то, скорее всего, уверены в себе. А если бумага направлена к стене — вы более покорны, пишет журнал Receptar.

Однако наука говорит о другом: исследование Университета Колорадо показало, что вариант "концом наружу" гигиеничнее, поскольку бумага меньше контактирует с поверхностями.

Но в итоге главное — не направление бумаги, а чистые руки после туалета. Так что спорьте, смейтесь, но не забывайте о гигиене!

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.



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