Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от запора без лекарств: лучшие фрукты
Зимний капрезе: идеальный салат для любителей свежести и вкуса
Удобрение на все случаи жизни: простой рецепт из одуванчиков для вашего сада
Спор, который длится веками: вот как правильно вешать туалетную бумагу в держатель
Тихий океан и Калининград: неожиданные тренды летнего отдыха
Собаки с замысловатыми названиями: 10 пород, которые удивят вас
Россияне пересаживаются на малые авто: факторы, способствующие тренду
Топ-10 ошибок, которые мешают набрать мышечную массу
Выбор капусты для вашего огорода: какой вид попробовать в этом сезоне?

Не спешите выбрасывать! 7 способов пользоваться старым ноутбуком

1:19
Недвижимость

Старый ноутбук, оставшийся после покупки нового, может стать полезным устройством, если знать, как его применить.

Компьютер с Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компьютер с Windows

Сервер документов

Храните документы на ноутбуке, превращая его в мини-сервер. Установите Linux или используйте Windows для организации доступа к файлам в вашей сети.

Домашняя мастерская

Старый ноутбук можно использовать как сервер электронных книг, VPN или устройство для практических экспериментов.

Учебное пособие

Научите детей основам программирования, настройке медиасерверов, работе с командной строкой или установке Linux.

Анонимный компьютер

Установите приватную версию Linux для безопасного и анонимного серфинга в Интернете.

Переустановка Windows

Чистая установка операционной системы освежит ноутбук, повысив его производительность. Затем его можно использовать в другой комнате или передать кому-то из семьи.

Точка доступа Wi-Fi

Превратите ноутбук в точку доступа для улучшения сигнала Wi-Fi в слабозахватываемых зонах дома.

Разборка

Разберите ноутбук, чтобы изучить его устройство, или научите этому детей. Это отличный способ понять внутреннее строение техники.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи).

Windows (с англ. — «окна», сокр. Win) — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS является прародителем Windows.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Садоводство, цветоводство
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить Аудио 
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Правда ТВ
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить Видео 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Как избавиться от запора без лекарств: лучшие фрукты
Зимний капрезе: идеальный салат для любителей свежести и вкуса
Удобрение на все случаи жизни: простой рецепт из одуванчиков для вашего сада
Спор, который длится веками: вот как правильно вешать туалетную бумагу в держатель
Тихий океан и Калининград: неожиданные тренды летнего отдыха
Собаки с замысловатыми названиями: 10 пород, которые удивят вас
Россияне пересаживаются на малые авто: факторы, способствующие тренду
Топ-10 ошибок, которые мешают набрать мышечную массу
Выбор капусты для вашего огорода: какой вид попробовать в этом сезоне?
Как без следа удалить термонаклейки и аппликации с одежды: 7 эффективных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.