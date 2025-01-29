Не спешите выбрасывать! 7 способов пользоваться старым ноутбуком

Старый ноутбук, оставшийся после покупки нового, может стать полезным устройством, если знать, как его применить.
Храните документы на ноутбуке, превращая его в мини-сервер. Установите Linux или используйте Windows для организации доступа к файлам в вашей сети.
Старый ноутбук можно использовать как сервер электронных книг, VPN или устройство для практических экспериментов.
Научите детей основам программирования, настройке медиасерверов, работе с командной строкой или установке Linux.
Установите приватную версию Linux для безопасного и анонимного серфинга в Интернете.
Чистая установка операционной системы освежит ноутбук, повысив его производительность. Затем его можно использовать в другой комнате или передать кому-то из семьи.
Превратите ноутбук в точку доступа для улучшения сигнала Wi-Fi в слабозахватываемых зонах дома.
Разберите ноутбук, чтобы изучить его устройство, или научите этому детей. Это отличный способ понять внутреннее строение техники.
Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи).
Windows (с англ. — «окна», сокр. Win) — группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS является прародителем Windows.
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