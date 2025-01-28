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Шанс на прописку: в Госдуме предложили легализовать регистрацию в апартаментах

1:25
Недвижимость

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила разрешить постоянную регистрацию в апартаментах. Это право планируют дать собственникам и их ближайшим родственникам — супругам, детям и родителям. Инициатива направлена на поддержку молодых семей, выбирающих апартаменты из-за их более низкой стоимости.

Паспорт РФ
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паспорт РФ

Однако вопрос осложняется отсутствием закреплённого статуса апартаментов в российском законодательстве. Эксперты указывают, что не все такие помещения безопасны для проживания — часть находится в промышленных зонах.

Вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди считает, что сначала нужно юридически определить статус апартаментов, провести оценку их соответствия требованиям жилья и только после этого разрешать прописку, как сообщает Москва 24.

Советник Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков предлагает временное решение: ввести временную регистрацию для апартаментов по аналогии с арендой жилья. Пока временная прописка доступна только в апартаментах-гостиницах сроком на пять лет.

Юридическое признание апартаментов и возможность постоянной регистрации может значительно упростить жизнь их владельцев, но требует комплексного подхода к решению вопросов безопасности и правового статуса.

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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