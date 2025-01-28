Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налаживание контактов — делегация РФ впервые прибыла в Дамаск после свержения Асада
Куда ведет кризис — политолог Ищенко рассказ о перспективах США по Украине
Рискованный эксперимент водителей: чем опасно выключение мотора в движении
Как минимизировать скачки сахара: 5 полезных продуктов, которые стоит добавить в меню
Планка на локтях: простое упражнение для комплексной тренировки
Как справиться с беспокойством собаки при вашем отсутствии
Что больше всего раздражает постояльцев в гостиницах
Завтрак, обед, ужин: как правильно распределить приемы пищи
Почему старение кожи происходит у всех по-разному?

Эти приборы категорически запрещено включать с помощью удлинителя

1:08
Недвижимость

Использование удлинителей удобно, но небезопасно для некоторых приборов. Они могут перегреваться, вызывать короткое замыкание и даже стать причиной пожара, особенно если модель удлинителя дешёвая.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Какие устройства нельзя подключать

Мощные бытовые приборы: холодильники, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, обогреватели, электрические плиты, чайники, кофеварки. Их высокая мощность приводит к перегрузке удлинителя.

Приборы с высоким пусковым током: кондиционеры, компрессоры, сварочные аппараты.

Чувствительная электроника: компьютеры, телевизоры, аудиосистемы. Колебания напряжения могут вывести их из строя.

Телефоны и гаджеты: для зарядки лучше использовать сетевые фильтры, чтобы защитить аккумулятор от скачков напряжения.

Дополнительные рекомендации

  1. Не подключайте удлинитель к другому удлинителю — это может вызвать мгновенную перегрузку.
  2. Следите за состоянием шнуров, вилок и контактов — повреждения повышают риск возгорания.

Уточнения

Электрический удлинитель  — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Правда ТВ
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить Видео 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Что ждёт человечество после ядерной войны
Сын Ширвиндта объяснил, почему семье пришлось обратиться в суд из-за наследства отца
Сенатор Епифанова объяснила, почему текущий МРОТ недостаточен для жизни
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
В какие страны туристам из России стало сложнее получить шенгенские визы
Джинсы прямо сейчас: как сочетать их в 12 модных и уютных образах
Отличная локация и инфраструктура: в Челябинске продаётся производственное помещение
Как укрепить иммунитет растений с помощью аспирина
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Mercedes-AMG теряет клиентов из-за отказа от V8
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.