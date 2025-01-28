Эти приборы категорически запрещено включать с помощью удлинителя

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Использование удлинителей удобно, но небезопасно для некоторых приборов. Они могут перегреваться, вызывать короткое замыкание и даже стать причиной пожара, особенно если модель удлинителя дешёвая.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Какие устройства нельзя подключать

Мощные бытовые приборы: холодильники, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, обогреватели, электрические плиты, чайники, кофеварки. Их высокая мощность приводит к перегрузке удлинителя.

Приборы с высоким пусковым током: кондиционеры, компрессоры, сварочные аппараты.

Чувствительная электроника: компьютеры, телевизоры, аудиосистемы. Колебания напряжения могут вывести их из строя.

Телефоны и гаджеты: для зарядки лучше использовать сетевые фильтры, чтобы защитить аккумулятор от скачков напряжения.

Дополнительные рекомендации

Не подключайте удлинитель к другому удлинителю — это может вызвать мгновенную перегрузку. Следите за состоянием шнуров, вилок и контактов — повреждения повышают риск возгорания.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



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