Отличная локация и инфраструктура: в Челябинске продаётся производственное помещение

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На северо-западе Челябинска выставлено на продажу производственное помещение площадью 2900 квадратных метров. Объявление о продаже появилось на одном из популярных порталов онлайн-торговли.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Здание отличается внушительной высотой потолков — 18 метров, а также оснащено кран-балкой грузоподъёмностью 20 тонн. Продавец подчёркивает, что объект расположен в районе с отличной транспортной и пешеходной доступностью.

Несмотря на отсутствие отопления, есть возможность подключить газ. Электроснабжение объекта обеспечивается собственной подстанцией мощностью 1 МВт, пишет kursdela.biz.

Для сравнения, в Тракторозаводском районе Челябинска за аналогичную сумму можно приобрести производственное здание с гаражами и действующим арендатором. Однако его площадь почти в два раза меньше. Этот объект, расположенный на проспекте Ленина, предлагается за 200 миллионов рублей.

Уточнения

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ. Начальный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали на западе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.