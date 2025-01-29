Будет ли вам теплее? Разбираемся, стоит ли переплачивать за трёхкамерный стеклопакет

В эпоху пластиковых окон многие владельцы домов и квартир сталкиваются с выбором между двухкамерными и трехкамерными стеклопакетами. Возникает вопрос: есть ли значительная разница в теплосберегающих свойствах этих конструкций, или же она сводится лишь к ценовой категории?
Для решения этого вопроса авторы канала "Стеклянная сказка", имеющие в доме оба типа стеклопакетов, обратились к мастеру для проведения эксперимента с использованием тепловизора.
Производители утверждают, что трехкамерные стеклопакеты на 50% теплее двухкамерных. Однако, как показал опыт, эта разница становится заметной только при температуре ниже -42°C. При -35°C разница составляет 25%, при -30°C — 12%, а при -25°C — всего 4%.
Для регионов с суровым климатом, таких как Сибирь, где температура может опуститься до -50°C, трехкамерный стеклопакет может быть предпочтителен. Однако для средней полосы России, Урала и других регионов с более мягким климатом разница между двухкамерными и трехкамерными стеклопакетами очень незначительна.
Также стоит упомянуть, что заявления производителей о том, что трехкамерные стеклопакеты обеспечивают на 20% лучшую шумоизоляцию, являются маркетинговым ходом. Исследования показали, что разница в шумозащите становится ощутимой только при уровне шума выше 120 децибел. В крупных городах этот показатель редко превышает 70 децибел, а в частных секторах — 20 децибел. Поэтому установка трехкамерного стеклопакета с целью улучшения шумоизоляции нецелесообразна.
Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков.
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