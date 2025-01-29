Вторая жизнь ламината: как устранить сколы и трещины без замены покрытия

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже на высококачественном и дорогостоящем ламинате могут появиться сколы или трещины, которые ухудшают внешний вид покрытия и притягивают грязь. Решить эту проблему можно самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Замена ламината не всегда является оптимальным решением, даже если у вас есть финансовые возможности. Вместо этого можно воспользоваться специальным методом. Для устранения глубоких сколов понадобятся опилки и гипс.

Смешайте опилки и гипс в пропорции 1:1, добавив небольшое количество воды. Полученная смесь должна иметь консистенцию зубной пасты, поэтому не добавляйте слишком много жидкости.

Наносите смесь на повреждённые участки рукой, аккуратно втирая её, и дождитесь высыхания. После этого можно нанести клей, чтобы скрыть следы ремонта.

Процесс высыхания займёт не более часа. Если ламинат тёмный, рекомендуется подкрасить его специальным карандашом для ламината.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate — «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.





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