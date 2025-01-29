Штанга для шторки в ванную: как выбрать без ошибок

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор штанги для шторки ванной — ключевой элемент, который влияет на функциональность и эстетику вашей ванной. Чтобы сделать правильный выбор, важно учесть форму, материал и способ крепления штанги. Рассмотрим все аспекты подробнее.

Фото: Flickr by Master bath, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шторка для ванной

Форма штанги

Штанга должна соответствовать форме вашего душевого поддона или ванны. В зависимости от этого, карниз может быть:

Гибким : идеально подходит для ванн нестандартных форм. Легко изгибается по периметру ванны или поддона.

: идеально подходит для ванн нестандартных форм. Легко изгибается по периметру ванны или поддона. Жёстким : бывает нескольких типов:

: бывает нескольких типов: П-образная штанга : обвивает ванну или душ с трёх сторон, часто центральная часть телескопическая. Г-образная штанга : предназначена для ванн, стоящих в углу. Полукруглая штанга : для ванн или душевых поддонов нестандартной формы.



Материал штанги

Материал штанги влияет не только на её долговечность, но и на внешний вид:

Пластик : лёгкий и бюджетный вариант. Преимущества — широкий выбор цветов и бесшумное передвижение колец. Однако пластик не выдерживает тяжёлых штор и со временем может трескаться.

: лёгкий и бюджетный вариант. Преимущества — широкий выбор цветов и бесшумное передвижение колец. Однако пластик не выдерживает тяжёлых штор и со временем может трескаться. Алюминий : прочный и устойчивый к коррозии. Хотя штанги из алюминия более долговечны, они могут быть шумными.

: прочный и устойчивый к коррозии. Хотя штанги из алюминия более долговечны, они могут быть шумными. Нержавеющая сталь : самый надёжный, но и дорогой вариант. Подходит для серьёзных нагрузок и долговечной эксплуатации.

: самый надёжный, но и дорогой вариант. Подходит для серьёзных нагрузок и долговечной эксплуатации. Металло-пластиковые карнизы: комбинация прочности металла с лёгкостью пластика.

Способ крепления

Карниз может быть установлен:

Враспор : подходит для лёгких моделей, не требует сверления. Однако такой способ крепления менее надёжный.

: подходит для лёгких моделей, не требует сверления. Однако такой способ крепления менее надёжный. С помощью дюбелей и шурупов: для более тяжёлых карнизов. В этом случае нужно будет просверлить отверстия и закрепить крепления.

Советы по установке

Защитите ванну от повреждений перед монтажом, накрыв её полиэтиленом.

Не размечайте места под кронштейны маркером, чтобы избежать следов на плитке.

Используйте сантехнический силикон для герметичности соединений, чтобы предотвратить накопление влаги и грибка.

Итог

Выбор штанги для ванной зависит от ваших предпочтений, типа ванны и требований к долговечности. Чтобы монтаж был лёгким, выбирайте подходящий материал и тип крепления, а также следуйте советам по установке.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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