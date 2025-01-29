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Штанга для шторки в ванную: как выбрать без ошибок

2:31
Недвижимость

Выбор штанги для шторки ванной — ключевой элемент, который влияет на функциональность и эстетику вашей ванной. Чтобы сделать правильный выбор, важно учесть форму, материал и способ крепления штанги. Рассмотрим все аспекты подробнее.

Шторка для ванной
Фото: Flickr by Master bath, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шторка для ванной

Форма штанги

Штанга должна соответствовать форме вашего душевого поддона или ванны. В зависимости от этого, карниз может быть:

  • Гибким: идеально подходит для ванн нестандартных форм. Легко изгибается по периметру ванны или поддона.
  • Жёстким: бывает нескольких типов:
    • П-образная штанга: обвивает ванну или душ с трёх сторон, часто центральная часть телескопическая.
    • Г-образная штанга: предназначена для ванн, стоящих в углу.
    • Полукруглая штанга: для ванн или душевых поддонов нестандартной формы.

Материал штанги

Материал штанги влияет не только на её долговечность, но и на внешний вид:

  • Пластик: лёгкий и бюджетный вариант. Преимущества — широкий выбор цветов и бесшумное передвижение колец. Однако пластик не выдерживает тяжёлых штор и со временем может трескаться.
  • Алюминий: прочный и устойчивый к коррозии. Хотя штанги из алюминия более долговечны, они могут быть шумными.
  • Нержавеющая сталь: самый надёжный, но и дорогой вариант. Подходит для серьёзных нагрузок и долговечной эксплуатации.
  • Металло-пластиковые карнизы: комбинация прочности металла с лёгкостью пластика.

Способ крепления

Карниз может быть установлен:

  • Враспор: подходит для лёгких моделей, не требует сверления. Однако такой способ крепления менее надёжный.
  • С помощью дюбелей и шурупов: для более тяжёлых карнизов. В этом случае нужно будет просверлить отверстия и закрепить крепления.

Советы по установке

  • Защитите ванну от повреждений перед монтажом, накрыв её полиэтиленом.
  • Не размечайте места под кронштейны маркером, чтобы избежать следов на плитке.
  • Используйте сантехнический силикон для герметичности соединений, чтобы предотвратить накопление влаги и грибка.

Итог

Выбор штанги для ванной зависит от ваших предпочтений, типа ванны и требований к долговечности. Чтобы монтаж был лёгким, выбирайте подходящий материал и тип крепления, а также следуйте советам по установке.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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