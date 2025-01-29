Вздулся ламинат: причины и пошаговые рекомендации по устранению дефектов

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вздутие ламината — неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Это может быть связано с ошибками в укладке, высокой влажностью или затоплением. Чем быстрее вы устраните проблему, тем выше шансы сохранить покрытие без полной замены. Разберем основные причины и методы их решения.

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasMueller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ламинат

Основные причины вздутия

Нарушение правил укладки : отсутствие зазоров между ламинатом и стеной приводит к волнообразной деформации. Ламинат нуждается в свободе расширяться и сужаться при изменении температуры и влажности.

: отсутствие зазоров между ламинатом и стеной приводит к волнообразной деформации. Ламинат нуждается в свободе расширяться и сужаться при изменении температуры и влажности. Плохая подготовка основания : влажное основание или отсутствие качественной подложки с пароизоляцией может привести к повреждению покрытия.

: влажное основание или отсутствие качественной подложки с пароизоляцией может привести к повреждению покрытия. Высокая влажность в помещении : ламинат требует поддержания влажности на уровне 40-60%. Превышение этого показателя повышает риск вздутия.

: ламинат требует поддержания влажности на уровне 40-60%. Превышение этого показателя повышает риск вздутия. Неправильная влажная уборка: чрезмерное использование воды, особенно на бюджетных покрытиях, приводит к деформации.

Как исправить вздутие

Если вздутие на стыках

Демонтируйте плинтус.

Найдите участок, где отсутствует зазор между ламинатом и стеной.

Подрежьте выступающие части досок, оставив зазор не менее 8 мм.

Установите плинтус обратно.

Проверьте замки ламината и аккуратно выровняйте пол, если они не повреждены.

Если пол не выравнивается, придется заменить поврежденные участки.

Если вздутие из-за влажности

Демонтируйте ламинат и просушите покрытие, обеспечив хорошую вентиляцию.

Убедитесь, что основание сухое перед повторной укладкой.

Если вздутие из-за затопления

Снимите несколько панелей и проверьте, не проникла ли вода под покрытие.

Если основание сухое, просушите вздувшиеся доски и соберите пол заново.

При полном проникновении воды потребуется разобрать и высушить все покрытие, включая подложку.

Как избежать вздутия в будущем

Выбирайте влагостойкий ламинат с водоотталкивающими свойствами.

с водоотталкивающими свойствами. Следуйте инструкциям по укладке , соблюдая все технические требования.

, соблюдая все технические требования. Используйте качественную подложку с пароизоляцией .

. Своевременно удаляйте пролитую жидкость и используйте средства для уборки, подходящие для ламината.

и используйте средства для уборки, подходящие для ламината. Для помещений с повышенным риском затопления применяйте герметики и гидроизоляционные шнуры.

Заключение

Своевременное устранение проблем с ламинатом и соблюдение правил укладки и ухода позволят избежать вздутия покрытия и сохранят его первоначальный вид. Если вы не уверены, что сможете решить проблему самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



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