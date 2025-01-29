Вздулся ламинат: причины и пошаговые рекомендации по устранению дефектов

Вздутие ламината — неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Это может быть связано с ошибками в укладке, высокой влажностью или затоплением. Чем быстрее вы устраните проблему, тем выше шансы сохранить покрытие без полной замены. Разберем основные причины и методы их решения.
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasMueller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ламинат
Основные причины вздутия
Нарушение правил укладки: отсутствие зазоров между ламинатом и стеной приводит к волнообразной деформации. Ламинат нуждается в свободе расширяться и сужаться при изменении температуры и влажности.
Плохая подготовка основания: влажное основание или отсутствие качественной подложки с пароизоляцией может привести к повреждению покрытия.
Высокая влажность в помещении: ламинат требует поддержания влажности на уровне 40-60%. Превышение этого показателя повышает риск вздутия.
Неправильная влажная уборка: чрезмерное использование воды, особенно на бюджетных покрытиях, приводит к деформации.
Как исправить вздутие
Если вздутие на стыках
Демонтируйте плинтус.
Найдите участок, где отсутствует зазор между ламинатом и стеной.
Подрежьте выступающие части досок, оставив зазор не менее 8 мм.
Установите плинтус обратно.
Проверьте замки ламината и аккуратно выровняйте пол, если они не повреждены.
Если пол не выравнивается, придется заменить поврежденные участки.
Если вздутие из-за влажности
Демонтируйте ламинат и просушите покрытие, обеспечив хорошую вентиляцию.
Убедитесь, что основание сухое перед повторной укладкой.
Если вздутие из-за затопления
Снимите несколько панелей и проверьте, не проникла ли вода под покрытие.
Если основание сухое, просушите вздувшиеся доски и соберите пол заново.
При полном проникновении воды потребуется разобрать и высушить все покрытие, включая подложку.
Как избежать вздутия в будущем
Выбирайте влагостойкий ламинат с водоотталкивающими свойствами.
Следуйте инструкциям по укладке, соблюдая все технические требования.
Используйте качественную подложку с пароизоляцией.
Своевременно удаляйте пролитую жидкость и используйте средства для уборки, подходящие для ламината.
Для помещений с повышенным риском затопления применяйте герметики и гидроизоляционные шнуры.
Заключение
Своевременное устранение проблем с ламинатом и соблюдение правил укладки и ухода позволят избежать вздутия покрытия и сохранят его первоначальный вид. Если вы не уверены, что сможете решить проблему самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Уточнения
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.