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Постельное бельё, которое прослужит долго: как правильно выбрать и ухаживать

Недвижимость

Постельное белье — это не только элемент уюта и красоты спальни, но и предмет, который напрямую влияет на наше здоровье. Натуральные и экологичные материалы помогают избежать проблем с кожей и аллергий. Разберем, как выбрать качественное белье и правильно за ним ухаживать.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Как выбрать постельное белье

Материал

Главное, на что стоит обращать внимание, — состав ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, не электризуются и безопасны для аллергиков. Среди лучших видов хлопковых тканей можно выделить:

  • Поплин: прочный и долговечный материал, который не теряет цвета даже через годы.
  • Бязь: бюджетный, но качественный вариант с высокой плотностью и устойчивостью к катышкам.
  • Перкаль: премиальная ткань с отличной воздухопроницаемостью, подходит для использования в любое время года.

Размер

Чтобы избежать ошибок, заранее измерьте свои подушки, одеяло и матрас. Размер простыни на резинке и без резинки указывают по-разному, поэтому уточните все параметры. Для пододеяльника прибавьте 5-7 см к размерам одеяла, чтобы он идеально подошел.

Как ухаживать за постельным бельем

Стирка

  • Стирать белье рекомендуется не реже раза в две недели, а наволочки — каждые 5 дней.
  • Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, чтобы избежать повреждения волокон.
  • Не используйте агрессивные моющие средства — выбирайте мягкие жидкие гели.
  • Стирайте постельное белье отдельно от других вещей.

Глажка

Глажка белья помогает избавиться от бактерий и пылевых клещей. Устанавливайте режим не выше 110 градусов и гладьте с изнаночной стороны.

Хранение

  • Храните белье в сухом, прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.
  • Не используйте пластиковые контейнеры и полиэтиленовые пакеты, чтобы избежать неприятных запахов. Вакуумные пакеты — исключение.
  • Для свежести можно добавлять саше, ароматическую бумагу или мыло, но их нужно менять каждые 2-3 месяца.

Заключение

Качественное постельное белье при правильном уходе может прослужить долгие годы, сохраняя комфорт и уют. Следуйте этим советам, чтобы сохранить его первозданный вид.

Уточнения

Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие "постельное бельё" подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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