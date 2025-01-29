Постельное бельё, которое прослужит долго: как правильно выбрать и ухаживать

Постельное белье — это не только элемент уюта и красоты спальни, но и предмет, который напрямую влияет на наше здоровье. Натуральные и экологичные материалы помогают избежать проблем с кожей и аллергий. Разберем, как выбрать качественное белье и правильно за ним ухаживать.
Главное, на что стоит обращать внимание, — состав ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, не электризуются и безопасны для аллергиков. Среди лучших видов хлопковых тканей можно выделить:
Чтобы избежать ошибок, заранее измерьте свои подушки, одеяло и матрас. Размер простыни на резинке и без резинки указывают по-разному, поэтому уточните все параметры. Для пододеяльника прибавьте 5-7 см к размерам одеяла, чтобы он идеально подошел.
Глажка белья помогает избавиться от бактерий и пылевых клещей. Устанавливайте режим не выше 110 градусов и гладьте с изнаночной стороны.
Качественное постельное белье при правильном уходе может прослужить долгие годы, сохраняя комфорт и уют. Следуйте этим советам, чтобы сохранить его первозданный вид.
Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие "постельное бельё" подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.
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