Удаляем суперклей с одежды без следов: простые и эффективные способы

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Суперклей — это удобный и быстрый помощник, но вот с его пятнами на одежде всё гораздо сложнее. Даже если вы максимально аккуратны, случайные загрязнения неизбежны. Но не переживайте — с ними можно бороться! Рассмотрим, как и чем убрать пятна суперклея с одежды, чтобы не повредить ткань.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Хобби

Почему сложно избавиться от суперклея

Моментальные клеи содержат цианакрилаты — вещества, которые быстро схватываются, что делает их идеальными для склеивания, но в то же время очень сложными для удаления. Эти вещества не растворяются в обычных растворителях, что усложняет процесс очистки.

Первая помощь для испорченной одежды

Если суперклей попал на одежду, не медлите, а действуйте сразу. Вот как лучше всего справиться с пятном:

Локализуйте загрязнение: не дайте клею растекаться по ткани.

Уложите одежду на ровную поверхность и подложите твердый материал (например, картон).

Как только клей загустеет, аккуратно соскребите его тупым предметом (ножом с тупым концом или ложкой).

Если следы остались, используйте глицериновое мыло и постирайте вещь.

Как подготовить одежду к чистке

Перед тем как приступить к очистке, обязательно ознакомьтесь с ярлыком на ткани. Для деликатных материалов, таких как шелк или шерсть, лучше отдать вещь в химчистку. Для плотных тканей можно подготовить одежду к чистке, подложив твердую поверхность под поврежденную область.

Чем и как очистить пятно

Ацетон : отлично растворяет цианакрилаты, но будьте осторожны — ацетон может повредить ткань. Тестируйте его на незаметной части ткани.

: отлично растворяет цианакрилаты, но будьте осторожны — ацетон может повредить ткань. Тестируйте его на незаметной части ткани. Замораживание : поместите одежду в морозильник на час. После этого соскоблите застывший клей.

: поместите одежду в морозильник на час. После этого соскоблите застывший клей. Бензин : используйте очищенный бензин, накладывая его на клей на 15-20 минут. Когда масса размягчится, аккуратно ее соскребите.

: используйте очищенный бензин, накладывая его на клей на 15-20 минут. Когда масса размягчится, аккуратно ее соскребите. Димексид: аптечное средство для снятия воспалений также помогает размягчить суперклей, но работайте с ним в перчатках.

Специальные препараты

Есть специальные средства для удаления суперклея, такие как Супер Момент Антиклей или Очиститель суперклея. Они быстрее справляются с задачей, но перед использованием обязательно прочитайте инструкции.

Что нельзя делать

Не пытайтесь счищать не успевший отвердеть клей. Он размажется по изделию, пятно станет больше.

Не пытайтесь ускорить процесс отвердения путем нагрева, например, дуть феном, класть на батарею. Это лишь закрепит пятно.

Не сушите выстиранную после очистки вещь в сушильной машине. Высокая температура только усугубит проблему.

Будьте осторожны с деликатными тканями — например, синтетикой или шелком. Они могут пострадать от агрессивных средств.

Заключение

Удаление пятен от суперклея — не самая простая задача, но с правильным подходом можно сохранить вещь в целости. Главное — не откладывайте чистку и действуйте аккуратно, чтобы не испортить ткань.

Уточнения

Диметилсульфокси́д или Димекси́д (Dimexidum) — лекарственный препарат, противовоспалительное и анальгетическое средство.



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