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Как устранить неприятный запах вещей после стирки: советы для идеальной свежести

2:36
Недвижимость

Случалось ли вам стирать одежду, но вместо приятного аромата ощущать затхлый запах? Это проблема, с которой сталкивается множество людей. Причины могут быть самые разные — от неисправностей стиральной машины до неправильного ухода за вещами. Рассмотрим основные причины неприятного запаха и способы их устранения.

Одежда
Фото: https://www.freepik.com
Одежда

Основные причины неприятного запаха

  • Проблемы со стиральной машиной: неправильное подключение сливного шланга может привести к проникновению запахов из канализации. Решение: установка сифона с обратным клапаном.
  • Плесень в барабане: если не очищать барабан и уплотнитель после стирки, в них может образоваться плесень. Регулярно протирайте их сухой тряпкой и проводите дезинфицирующую стирку.
  • Скопившаяся грязь: загрязнения в шланге или фильтре машины часто становятся источником запаха. Фильтр следует чистить не реже одного раза в год.

Неправильный уход за вещами

  • Недостаточная дозировка порошка: как слишком малое, так и избыточное количество моющих средств могут вызвать запах. Используйте точную дозировку, рекомендованную производителем.
  • Ошибки при сушке: долгое нахождение мокрой одежды в барабане или сушке в плохо проветриваемом помещении приводит к сырости и затхлости.
  • Особенности тканей: резиновые и пластиковые элементы одежды при нагревании выделяют неприятный запах. Следуйте инструкциям производителя.

Что делать, если вещи пахнут сыростью

  • Проветрите одежду на открытом воздухе.
  • Замочите в воде с добавлением уксуса, затем перестирайте.
  • Добавьте в стирку ложку соды, но избегайте использования на темных тканях.
  • Прогладьте влажные вещи горячим утюгом, применяя ароматизированный спрей.

Профилактика неприятного запаха

  • Очищайте стиральную машину после каждого цикла, особенно барабан и уплотнитель.
  • Регулярно проверяйте фильтр и шланг на наличие загрязнений.
  • Сушите одежду в сухом проветриваемом месте и проглаживайте утюгом.
  • Используйте кондиционеры, спреи и ароматизированные саше.

Заключение

Соблюдая простые правила ухода за стиральной машиной и одеждой, вы легко избавитесь от проблемы затхлого запаха. Чистота техники, правильная сушка и использование дополнительных средств обеспечат вашей одежде свежий аромат после каждой стирки.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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