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5 ошибок в уборке, которые сразу бросаются в глаза

2:34
Недвижимость

Прежде чем принимать гостей, проверьте, все ли ключевые зоны вашего дома в порядке. Мы собрали список мест, которые чаще всего привлекают внимание и могут испортить впечатление.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Поверхности в ванной комнате

  • Разноцветные баночки косметики, разбросанные по полкам, столешницам или стиральной машине, создают визуальный хаос. Бритвенные станки, мочалки и массажеры, выставленные напоказ, выглядят неуместно.

Перед приходом гостей уберите все лишнее в закрытые шкафчики. Раздвиньте шторку для душа так, чтобы скрыть полки в мокрой зоне. Если порядок в ванной комнате — постоянная проблема, задумайтесь о добавлении шкафчика над раковиной или компактного стеллажа с органайзерами.

Крючки в прихожей

  • Переполненные вешалки в прихожей сразу бросаются в глаза. Куртки, сумки, шарфы и другие аксессуары создают ощущение беспорядка.

Снимите свои вещи с крючков и спрячьте их в шкаф. Это временное решение освободит место для верхней одежды гостей. Для аксессуаров лучше выделить отдельный ящик или корзину с крышкой.

Кухонная столешница

  • Следы масштабной готовки, грязная посуда и остатки ингредиентов на столешнице портят общий вид даже в самой красивой кухне.

Решение простое: мойте посуду сразу после использования, убирайте остатки продуктов, вытирайте разводы и пятна. Это поможет поддерживать порядок даже в процессе приготовления блюд.

Ковры

  • Грязные ковры с пятнами, шерстью животных или волосами портят впечатление от комнаты, какой бы чистой она ни была.

Если обычная уборка не помогает, воспользуйтесь специальными средствами для чистки ковров. Для поддержания порядка обращайтесь в химчистку или регулярно пылесосьте поверхность.

Зоны с зеркалами

  • Зеркала с пылью, отпечатками пальцев или пятнами воды привлекают внимание гостей, особенно в прихожей и ванной.

Чтобы быстро исправить ситуацию, протирайте зеркала спреем и бумажной салфеткой. Регулярная уборка предотвратит появление застарелых загрязнений.

Заключение

Наведение порядка в этих ключевых зонах поможет создать приятное впечатление о вашем доме. Даже если времени на генеральную уборку немного, сосредоточьтесь на этих местах, чтобы гости чувствовали себя комфортно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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