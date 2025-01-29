Ваш старый ковер — это сокровище: 8 способов дать ему вторую жизнь

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не стоит сразу выбрасывать старый ковер — его можно преобразовать в стильные и практичные вещи для дома. Мы собрали 8 идей, которые помогут дать вторую жизнь вашему ковру.

Фото: https://www.freepik.com by serhiibobyk Ковёр

Чехол для подушки

Тонкий ковер с интересным узором можно превратить в наволочку для декоративной подушки. Яркая фактурная ткань станет акцентом в интерьере. Простое сшивание, обработка краев и добавление молнии или завязок сделает подушку оригинальной и удобной.

Гамак

Из крупного ковра можно сделать прочный гамак для дачи или квартиры. Он станет комфортным местом для отдыха. Для крепления используйте канаты или карабины, равномерно распределяя нагрузку.

Когтеточка

Из остатков ковра с жестким ворсом можно сделать когтеточку для кошки. Просто оберните ковер вокруг деревянной основы или трубы, закрепите клеем или скобами.

Пуфик

Если ковер жесткий, его можно использовать для создания пуфика. Наполните его пенопластом или синтепоном, а для обивки используйте ковровое полотно. Этот предмет идеально дополнит гостиную или детскую.

Чехол для кашпо

Из тонкого ковра получится стильный чехол для цветочного горшка. Он защитит кашпо от повреждений и придаст интерьеру особый шарм, особенно в стилях бохо или сканди.

Декор мебели

Обновите мебель, обив ее ковровым материалом. Используйте его для отделки фасадов шкафов или прикроватных тумб, закрепляя материал клеем или мебельным степлером.

Подушка-валик

Мягкий ковер можно превратить в валик для кровати. Он будет поддерживать спину и шею, обеспечивая комфорт. Наполните его пенополиуретаном или холлофайбером, а затем сделайте чехол с молнией.

Сумка

Старый ковер может стать основой для сумки. Прочный текстиль и жесткая структура материала позволят создать оригинальный аксессуар. Добавьте подкладку и сделайте ручки из ременной ленты или кожи.

Заключение

Старый ковер можно использовать для создания стильных вещей, которые дополнительно украсят ваш интерьер и помогут сэкономить деньги. Не спешите его выбрасывать — дайте ему вторую жизнь!

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.