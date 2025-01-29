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Ваш старый ковер — это сокровище: 8 способов дать ему вторую жизнь

2:24
Недвижимость

Не стоит сразу выбрасывать старый ковер — его можно преобразовать в стильные и практичные вещи для дома. Мы собрали 8 идей, которые помогут дать вторую жизнь вашему ковру.

Ковёр
Фото: https://www.freepik.com by serhiibobyk
Ковёр

Чехол для подушки

  • Тонкий ковер с интересным узором можно превратить в наволочку для декоративной подушки. Яркая фактурная ткань станет акцентом в интерьере. Простое сшивание, обработка краев и добавление молнии или завязок сделает подушку оригинальной и удобной.

Гамак

  • Из крупного ковра можно сделать прочный гамак для дачи или квартиры. Он станет комфортным местом для отдыха. Для крепления используйте канаты или карабины, равномерно распределяя нагрузку.

Когтеточка

  • Из остатков ковра с жестким ворсом можно сделать когтеточку для кошки. Просто оберните ковер вокруг деревянной основы или трубы, закрепите клеем или скобами.

Пуфик

  • Если ковер жесткий, его можно использовать для создания пуфика. Наполните его пенопластом или синтепоном, а для обивки используйте ковровое полотно. Этот предмет идеально дополнит гостиную или детскую.

Чехол для кашпо

  • Из тонкого ковра получится стильный чехол для цветочного горшка. Он защитит кашпо от повреждений и придаст интерьеру особый шарм, особенно в стилях бохо или сканди.

Декор мебели

  • Обновите мебель, обив ее ковровым материалом. Используйте его для отделки фасадов шкафов или прикроватных тумб, закрепляя материал клеем или мебельным степлером.

Подушка-валик

  • Мягкий ковер можно превратить в валик для кровати. Он будет поддерживать спину и шею, обеспечивая комфорт. Наполните его пенополиуретаном или холлофайбером, а затем сделайте чехол с молнией.

Сумка

  • Старый ковер может стать основой для сумки. Прочный текстиль и жесткая структура материала позволят создать оригинальный аксессуар. Добавьте подкладку и сделайте ручки из ременной ленты или кожи.

Заключение

Старый ковер можно использовать для создания стильных вещей, которые дополнительно украсят ваш интерьер и помогут сэкономить деньги. Не спешите его выбрасывать — дайте ему вторую жизнь!

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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