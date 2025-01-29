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Как выбрать ковер для лаунж-зоны? 5 советов

1:23
Недвижимость

Учитывайте образ жизни и использование

Оцените, как будет использоваться лаунж-зона. Если это место с высокой проходимостью с детьми и домашними животными, выберите прочный и устойчивый к пятнам ковер.

Ковролин
Фото: https://www.freepik.com
Ковролин

Подумайте о размере и форме

Определите размер и форму ковра исходя из планировки вашей лаунж-зоны. Хорошо подогнанный ковер подчеркивает эстетику и улучшает пространство.

Выберите правильный материал

Различные материалы ковров обеспечивают разный уровень комфорта, долговечности и обслуживания. Шерсть создает роскошный вид, в то время как синтетические волокна, такие как нейлон или полиэстер, более устойчивы к пятнам и износу.

Проверьте высоту ворса

Высота ворса влияет на комфорт и внешний вид ковра. Более высокий ворс обеспечивает более мягкое ощущение, но на нем остаются следы, в то время как более низкий ворс часто легче обслуживать.

Учитывайте цвет и узор

Выберите цвет, который дополнит общий дизайн вашей лаунж-зоны. Узоры могут добавить визуальный интерес, но должны соответствовать существующему декору. Более светлые цвета могут сделать пространство больше, в то время как более темные тона могут добавить уюта.

 

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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