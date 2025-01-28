Три неожиданные причины, почему квартира выглядит захламленной, даже если вы убрались

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже после тщательной уборки квартира может выглядеть захламленной. Причина кроется не в грязи, а в неожиданных деталях, которые портят общий вид. Но исправить это проще, чем кажется!

Фото: Freepik by rawpixel.com Уборка в квартире

1. Начните с входной зоны

Коридор — первое, что видят гости, заходя в дом. Если в прихожей стоит много обуви или висит лишняя верхняя одежда, это сразу создаёт ощущение беспорядка. Ежедневно выделяйте 10 минут на уборку:

Убирайте несезонные вещи в шкаф.

Храните обувь в обувнице или в скамейке с ящиками.

Следите за тем, чтобы на видных местах оставалась только самая необходимая одежда.

Чистая и аккуратная прихожая моментально улучшит впечатление от квартиры.

2. Уберите лишнее с холодильника

Магниты, детские рисунки, планеры и списки покупок — всё это, скопившись на холодильнике, создаёт ощущение хаоса. Освободите его поверхность!

Перенесите важные записи и стикеры на внутреннюю дверцу кухонного шкафа.

Найдите другое место для детских рисунков — например, сделайте из них тематическое панно на стене.

Минималистичный холодильник не только добавит порядка, но и сделает кухню визуально просторнее.

3. Освободите столешницы

Загромождённые столешницы — один из главных врагов гармонии в интерьере. Чтобы понять, какие предметы действительно нужны, проведите эксперимент:

Очистите все поверхности и оставьте их пустыми на сутки.

Постепенно возвращайте вещи по одной, пока не достигнете оптимального количества.

Такой подход позволит вам понять, какие элементы добавляют удобства, а какие только мешают.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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