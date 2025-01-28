Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы
Исчезновение акул в Средиземном море: срочные меры
111-летняя женщина из Испании раскрыла 3 секрета долголетия
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Секрет вкусного борща: замените масло этим продуктом — результат удивит
Чрезмерное потоотделение: узнайте, как вернуть себе комфорт
Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде
Священник помолится за погибших на перевале Дятлова — экспедиция стартует в январе

Как создать уют в доме без лишних затрат: секреты легкого беспорядка

2:12
Недвижимость

Когда речь заходит о создании домашнего уюта, многие сразу думают о больших расходах или хотя бы о генеральной уборке. Однако уют можно добавить без лишних затрат и глобальных усилий — с помощью деталей, которые придают дому живость и теплоту.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Иногда, даже когда ремонт завершен и порядок наведен, в интерьере чего-то не хватает. В таких случаях поможет легкий творческий "беспорядок", который сделает дом более обжитым и уютным.

1. Литература как элемент декора

Сначала разберитесь с литературой. Уберите с глаз лишние газеты, рекламные буклеты и другую макулатуру. А вот художественные книги можно оставить на видных местах, например, на столе или тумбочке. Но главное — не переборщить: горы книг в каждом углу создадут хаос, а не уют.

2. Пледы и подушки

Добавьте мягкие детали. Плед, наброшенный на диван, создаст атмосферу тепла и расслабленности. Он не должен быть идеально сложенным — пусть его края свисают с подлокотника или даже касаются пола. Разбросьте несколько подушек в хаотичном порядке, чтобы придать комнате больше жизни.

3. Забудьте про симметрию

Симметрия может быть слишком строгой. Смело нарушайте правила: не выстраивайте мебель в одну линию, не ставьте журнальный столик строго по центру комнаты. Легкий "хаос" придаст интерьеру динамику и индивидуальность.

4. Мелочи, которые делают дом живым

Добавьте в комнату случайные, но теплые детали. Это могут быть спицы с клубком ниток и недовязанным шарфом, оставленным на кресле, или пара книг на подоконнике. Такие элементы создают эффект обжитости и наполняют пространство уютом.

Не бойтесь экспериментировать, ведь уют не всегда означает идеальный порядок. Иногда именно легкая небрежность делает дом теплым и гостеприимным. Главное, чтобы все детали гармонично вписывались в ваш интерьер и радовали глаз.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Садоводство, цветоводство
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке Аудио 
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
На Земле может появиться новый океан
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Последние материалы
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде
В США рассказали о мощи подводных лодок КНДР
Как создать уют в доме без лишних затрат: секреты легкого беспорядка
Священник помолится за погибших на перевале Дятлова — экспедиция стартует в январе
Профсоюз мясной отрасли немецкого Ростока требует повышения зарплат до 14,50 евро в час
Эти неоновые растения будто с другой планеты: добавьте их в квартиру
Заводчица за 160 тысяч рублей продала щенка с коронавирусом
Старый стол книжка станет новым трендом: 5 простых идей
Один неверный поворотник — и ДТП: какой сигнал обязаны включать водители
Как подобрать оптимальный режим мытья головы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.