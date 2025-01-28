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Старый стол книжка станет новым трендом: 5 простых идей

3:22
Недвижимость

В советские времена мебель была долговечной и надежной. Материалы для её производства использовались прочные, а девиз был прост: "вовек не сносить". Однако одним из минусов такой мебели была однотипность: дизайн оставлял желать лучшего, а выбор цветов был ограничен. И вот, спустя годы, старые столы-книжки стоят в домах, не ломаются, но интерьеру уже не добавляют уюта.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Но не спешите выбрасывать такой стол! С помощью нескольких простых приемов можно преобразить даже самый унылый предмет мебели, придав ему стиль и свежесть.

1. Декоративные пленки

Один из самых простых и доступных способов обновить стол — это наклеить декоративную самоклеящуюся пленку. Выбор расцветок и текстур настолько разнообразен, что найти подходящий вариант для вашего интерьера не составит труда. Более того, такие пленки обладают защитой от износа и легко наклеиваются:

  • Инструкция на обратной стороне рулона и разметка помогут вырезать детали нужного размера.
  • Пленку приклеивают на чистую, сухую поверхность, вырезают с запасом.
  • Маленькими участками снимают защитную бумагу.
  • Углы заделываются с помощью губки и фена.

2. Акриловые краски

Если ваш стол пострадал от времени и на нем есть сколы и трещины, спасет покраска акриловыми красками. Этот процесс трудоемкий, но результат того стоит. Шаги такие:

  • Снимите старое покрытие (лак или краску).
  • Отшлифуйте поверхность.
  • Заделайте повреждения шпаклевкой.
  • После высыхания снова отшлифуйте.
  • При хорошем состоянии поверхности достаточно покрыть морилкой и лаком, при плохом — грунтовкой и акриловой краской.

3. Техника "кружево"

Если хотите добавить изысканности, попробуйте оформить стол в технике "кружево". Для этого:

  • Покрасьте стол в основной цвет и высушите.
  • Закрепите кружевной слой на поверхности.
  • Наносите второй слой краски через тюль или кружево, чтобы создать эффект ажурного рисунка.

4. Декупаж

Для создания романтичной атмосферы используйте декупаж. Процесс довольно простой и состоит из нескольких шагов:

  • Сделайте разметку для изображений.
  • Вырежьте элементы из салфеток или бумаги для декупажа.
  • Замочите их в воде, затем перенесите на стол с помощью полиэтиленового файла.
  • После высыхания наклеенных элементов покрасьте поверхность и нанесите акриловый лак.

5. Замена на ламинат

Если вы хотите кардинально обновить внешний вид стола, можно заменить старую столешницу на ламинат. Для этого:

  • Измерьте и вырежьте нужный размер.
  • Купите кромочную полосу с плавящимся слоем.
  • Проложите кромку по краям столешницы и обработайте утюгом.

Каждый из этих методов поможет вам обновить старый стол-книжку, придавая ему новый стиль и функциональность. Немного усилий, свежая краска и вдохновение — и ваш старый стол станет украшением интерьера. Удачи и творческого полета!

Уточнения

Стол - предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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