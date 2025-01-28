Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы избавиться от неприятного запаха из раковины, можно воспользоваться простым методом с использованием соды и уксуса.

Фото: commons.wikimedia. org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кухонная раковина

Для начала необходимо нагреть пол-литра воды до появления первых пузырьков. Затем в горячую воду добавляют стакан винного уксуса. После этого следует всыпать в сливное отверстие раковины около ста граммов соды и залить её приготовленной смесью из уксуса и воды. Далее важно закрыть сливное отверстие с помощью ткани или пробки, обернутой в полиэтилен, и оставить на час.

Это позволит средству эффективно растворить жир и налет, которые накопились на трубах. По истечении этого времени промывайте трубы горячей водой, чтобы смыть остатки загрязнений и избавиться от неприятного запаха. Такой способ был рекомендован экспертами издания "БелНовости".

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.