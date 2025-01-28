Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько должна продолжаться эффективная тренировка?
Топ-5 советов, как правильно наносить духи, чтобы они держались долго
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить

Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

0:54
Недвижимость

Чтобы избавиться от неприятного запаха из раковины, можно воспользоваться простым методом с использованием соды и уксуса.

Кухонная раковина
Фото: commons.wikimedia. org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кухонная раковина

Для начала необходимо нагреть пол-литра воды до появления первых пузырьков. Затем в горячую воду добавляют стакан винного уксуса. После этого следует всыпать в сливное отверстие раковины около ста граммов соды и залить её приготовленной смесью из уксуса и воды. Далее важно закрыть сливное отверстие с помощью ткани или пробки, обернутой в полиэтилен, и оставить на час.

Это позволит средству эффективно растворить жир и налет, которые накопились на трубах. По истечении этого времени промывайте трубы горячей водой, чтобы смыть остатки загрязнений и избавиться от неприятного запаха. Такой способ был рекомендован экспертами издания "БелНовости".

 

 

 

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить
Зелёный, чёрный или пуэр: какой чай самый полезный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.