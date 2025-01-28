Умный дом своими руками: недорогие решения для безопасности

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Безопасность жилья — это не роскошь, а необходимость. При этом многие думают, что это дорого и сложно, но на самом деле базовые меры доступны каждому. Рассказываем, как минимальными вложениями защитить свою квартиру от самых распространённых угроз.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Простая страховка — защита от затоплений

Самый бюджетный и важный шаг — оформить страхование гражданской ответственности. Это убережёт вас от крупных трат, если вы случайно зальёте соседей снизу или нанесёте ущерб их имуществу.

Что это: Страховка, покрывающая расходы в случае затопления или пожара.

Страховка, покрывающая расходы в случае затопления или пожара. Стоимость: 1000-1500 рублей в год для двухкомнатной квартиры.

1000-1500 рублей в год для двухкомнатной квартиры. Как оформить: В любом крупном банке или страховой компании.

Датчики протечки — защита от воды

Протечки в квартире могут обернуться большими проблемами, но их легко предотвратить с помощью простых устройств.

Что понадобится: Датчики протечки воды и запорный клапан.

Датчики протечки воды и запорный клапан. Стоимость: От 3000 до 10000 рублей.

От 3000 до 10000 рублей. Как работает: Датчики реагируют на влагу и подают сигнал, а клапан автоматически перекрывает воду.

Датчики дыма — защита от пожара

Современные датчики дыма быстро реагируют на малейшие признаки возгорания, защищая вашу квартиру от пожаров.

Что это: Устройство, которое обнаруживает дым быстрее, чем вы заметите его сами.

Устройство, которое обнаруживает дым быстрее, чем вы заметите его сами. Стоимость: 2000-3000 рублей за один датчик.

2000-3000 рублей за один датчик. Особенности: Издаёт громкий сигнал и может отправлять уведомления на телефон.

Сигнализация — охрана от воров

Сигнализация способна отпугнуть злоумышленников и защитить ваше имущество.

Состав системы: Датчики движения и громкая сирена.

Датчики движения и громкая сирена. Стоимость: От 5000 до 10000 рублей.

От 5000 до 10000 рублей. Дополнительно: Некоторые модели поддерживают отправку уведомлений на ваш смартфон.

Камеры наблюдения — контроль у двери

Камера у входной двери поможет вам всегда быть в курсе, кто приходил, пока вас не было дома.

Для чего нужна: Позволяет следить за посетителями и записывать видео.

Позволяет следить за посетителями и записывать видео. Стоимость: От 2000 до 5000 рублей.

От 2000 до 5000 рублей. Удобство: Можно смотреть записи или проверять гостей прямо с телефона.

Меры безопасности перед отъездом

Особенно важно позаботиться о безопасности жилья, если вы уезжаете надолго. Будь то отпуск или командировка, квартира должна быть защищена.

Проверьте работу всех датчиков и устройств.

Перекройте воду, чтобы избежать протечек.

Убедитесь, что окна и двери плотно закрыты.

Итог: доступная защита для спокойствия

За 15-20 тысяч рублей вы можете обеспечить свою квартиру базовой системой безопасности. Это небольшая сумма, которая может спасти вас от гораздо больших затрат.

Безопасность — это не излишество, а разумный подход. Начните с небольших шагов, и ваш дом станет комфортным и надёжным местом для жизни.

Уточнения

Умный дом (Домашняя автоматизация) — система автоматизации личного жилья.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.