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Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище

2:21
Недвижимость

Старые вещи необязательно выбрасывать — они могут стать стильной и уникальной частью вашего интерьера. Простой апсайклинг, немного краски и фантазии помогут обновить обстановку, не тратя много денег. Делимся идеями, которые легко воплотить в жизнь.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Перекраска мебели

Обычная краска способна преобразить даже самый скучный предмет мебели. Старый комод или шкаф можно превратить в акцентный элемент интерьера, выбрав актуальные цвета: глубокий зеленый, терракотовый или насыщенный синий. Для лучшего результата не забудьте подготовить поверхность — отшлифуйте её и нанесите грунтовку перед покраской.

Замена фурнитуры

Мелкие детали, такие как ручки или петли, могут кардинально изменить вид мебели. Замените старую фурнитуру на современные металлические варианты для минималистичного стиля или на керамические и деревянные, если хотите добавить уюта.

Реставрация деревянных поверхностей

Деревянная мебель со временем теряет свой лоск, но её можно легко восстановить. Отшлифуйте поверхность, удалив старый лак, и нанесите морилку или прозрачное покрытие, чтобы вернуть ей естественную красоту.

Обновление текстиля

Новые пледы, подушки или чехлы способны придать мебели свежий вид. Текстиль с интересными фактурами или модными расцветками может стать акцентом, оживляя даже самый нейтральный интерьер.

Апсайклинг старых вещей

Проявите фантазию, чтобы дать ненужным вещам вторую жизнь. Например:

  • Из старых рамок можно сделать оригинальные подставки для украшений.
  • Остатки обоев превратить в декоративные картины или панно.

Зеркала и рамки

Зеркала помогают визуально увеличить пространство, а их креативное размещение добавляет уникальности интерьеру. Создайте домашнюю галерею из фотографий и постеров в рамках, которые вы можете перекрасить или реставрировать.

Заключение

Обновить интерьер, сделав его уютным и стильным, можно без больших затрат. Старые вещи, немного творчества и современные материалы помогут превратить ваш дом в пространство с уникальным характером.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio - восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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