Ручное мытьё или посудомойка: как выбрать самый выгодный вариант

3:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытье посуды — одна из самых рутинных домашних обязанностей, которая нередко вызывает споры. Кажется, что посудомоечная машина — это дорогое удовольствие, но так ли это на самом деле? Давайте разберем, какой способ выгоднее и удобнее.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

Ручное мытье: экономия или миф

На первый взгляд, ручное мытье посуды дешевле. Ведь не нужно покупать технику или платить за её установку. Но вот что нужно учитывать:

Вода: за одну мойку расходуется около 9 литров горячей и 53 литров холодной воды. Стоимость воды в таком количестве — 3,29 ₽.

за одну мойку расходуется около 9 литров горячей и 53 литров холодной воды. Стоимость воды в таком количестве — 3,29 ₽. Моющее средство: стандартная бутылка объемом 900 мл стоит около 100 ₽ и хватает на 4 месяца. На одну мойку уходит примерно 1,25 ₽.

стандартная бутылка объемом 900 мл стоит около 100 ₽ и хватает на 4 месяца. На одну мойку уходит примерно 1,25 ₽. Электроэнергия: освещение кухни в течение 20 минут потребляет примерно 0,1 ₽.

Итоговая стоимость одной ручной мойки — около 4,64 ₽. За месяц (при ежедневном мытье) получится примерно 139 ₽.

Но ручное мытьё требует времени: на одну загрузку уходит около 20 минут. Если ценить своё время, этот способ может показаться не таким уж выгодным.

Мытье в посудомоечной машине: вложения и удобство

Использование посудомойки требует затрат на покупку, установку и регулярное обслуживание. Примерные расходы на одну мойку:

Моющее средство: таблетки, соль и ополаскиватель обходятся в среднем в 20,53 ₽.

таблетки, соль и ополаскиватель обходятся в среднем в 20,53 ₽. Электроэнергия: одна мойка потребляет около 0,9 кВт⋅ч, что составляет 9,34 ₽.

одна мойка потребляет около 0,9 кВт⋅ч, что составляет 9,34 ₽. Вода: расходуется около 10 литров холодной воды, что стоит 0,63 ₽.

Общая стоимость одной мойки — 30,5 ₽. При 20 запусках посудомойки в месяц расходы составляют 610 ₽.

Посудомойка работает три часа, но ваше участие при этом не требуется. Кроме того, она значительно экономит воду по сравнению с ручным мытьём.

Сравнение затрат

Мытьё в посудомойке

Средство для мытья — 20,53 ₽.

Электроэнергия — 9,34 ₽.

Вода — 0,63 ₽.

Время — 3 часа без участия.

Мытьё вручную

Средство для мытья — 1,25 ₽.

Электроэнергия — 0,1 ₽.

Вода — 3,29 ₽.

Время — 20 минут.

Мытьё вручную дешевле почти в три раза, но посудомоечная машина экономит около двух часов вашего времени ежедневно.

Как сэкономить на использовании посудомойки

Чтобы минимизировать расходы на посудомоечную машину, попробуйте следующие советы:

Устанавливайте посудомойку самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах мастера.

Заранее купите необходимые комплектующие, такие как кран-тройник.

Используйте экорежим для снижения потребления воды и электроэнергии.

Покупайте недорогие моющие средства, подбирая оптимальные по цене и качеству.

Запускайте посудомойку только с полной загрузкой.

Если у вас двухзонный счётчик, мойте посуду ночью, чтобы сэкономить на электроэнергии.

Что выбрать

Если у вас большая семья или вы хотите экономить время, посудомойка станет полезным помощником. Если же для вас важнее минимизировать затраты, ручное мытьё посуды останется более бюджетным вариантом.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

