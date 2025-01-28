Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить

Ручное мытьё или посудомойка: как выбрать самый выгодный вариант

3:56
Недвижимость

Мытье посуды — одна из самых рутинных домашних обязанностей, которая нередко вызывает споры. Кажется, что посудомоечная машина — это дорогое удовольствие, но так ли это на самом деле? Давайте разберем, какой способ выгоднее и удобнее.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Ручное мытье: экономия или миф

На первый взгляд, ручное мытье посуды дешевле. Ведь не нужно покупать технику или платить за её установку. Но вот что нужно учитывать:

  • Вода: за одну мойку расходуется около 9 литров горячей и 53 литров холодной воды. Стоимость воды в таком количестве — 3,29 ₽.
  • Моющее средство: стандартная бутылка объемом 900 мл стоит около 100 ₽ и хватает на 4 месяца. На одну мойку уходит примерно 1,25 ₽.
  • Электроэнергия: освещение кухни в течение 20 минут потребляет примерно 0,1 ₽.

Итоговая стоимость одной ручной мойки — около 4,64 ₽. За месяц (при ежедневном мытье) получится примерно 139 ₽.

Но ручное мытьё требует времени: на одну загрузку уходит около 20 минут. Если ценить своё время, этот способ может показаться не таким уж выгодным.

Мытье в посудомоечной машине: вложения и удобство

Использование посудомойки требует затрат на покупку, установку и регулярное обслуживание. Примерные расходы на одну мойку:

  • Моющее средство: таблетки, соль и ополаскиватель обходятся в среднем в 20,53 ₽.
  • Электроэнергия: одна мойка потребляет около 0,9 кВт⋅ч, что составляет 9,34 ₽.
  • Вода: расходуется около 10 литров холодной воды, что стоит 0,63 ₽.

Общая стоимость одной мойки — 30,5 ₽. При 20 запусках посудомойки в месяц расходы составляют 610 ₽.

Посудомойка работает три часа, но ваше участие при этом не требуется. Кроме того, она значительно экономит воду по сравнению с ручным мытьём.

Сравнение затрат

Мытьё в посудомойке

  • Средство для мытья — 20,53 ₽.
  • Электроэнергия — 9,34 ₽.
  • Вода — 0,63 ₽.
  • Время — 3 часа без участия.

Мытьё вручную

  • Средство для мытья — 1,25 ₽.
  • Электроэнергия — 0,1 ₽.
  • Вода — 3,29 ₽.
  • Время — 20 минут.

Мытьё вручную дешевле почти в три раза, но посудомоечная машина экономит около двух часов вашего времени ежедневно.

Как сэкономить на использовании посудомойки

Чтобы минимизировать расходы на посудомоечную машину, попробуйте следующие советы:

  • Устанавливайте посудомойку самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах мастера.
  • Заранее купите необходимые комплектующие, такие как кран-тройник.
  • Используйте экорежим для снижения потребления воды и электроэнергии.
  • Покупайте недорогие моющие средства, подбирая оптимальные по цене и качеству.
  • Запускайте посудомойку только с полной загрузкой.
  • Если у вас двухзонный счётчик, мойте посуду ночью, чтобы сэкономить на электроэнергии.

Что выбрать

Если у вас большая семья или вы хотите экономить время, посудомойка станет полезным помощником. Если же для вас важнее минимизировать затраты, ручное мытьё посуды останется более бюджетным вариантом.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар
Шоу-бизнес
Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юру Борисова номинировали на Оскар Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Ил-96. Русский гигант-красавец современного неба Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост
Этот метод посадки лука защит от всех вредителей
Технический сбой в Tesla за 4 миллиона рублей: автомобиль не оправдал ожиданий
Пенсионные накопления в 2025 году: как забрать всю сумму разом?
Эксперты назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины
Седые волосы: что будет, если вы их вырываете
Китайские компании заинтересованы в покупке заводов Volkswagen
Какие курорты могут стать альтернативой Анапе летом 2025 года
Продукты, которые вредят кишечнику: что исключить и чем заменить
Зелёный, чёрный или пуэр: какой чай самый полезный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.