Как построить надёжный фундамент для забора: советы и хитрости

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство забора — это не только эстетика, но и надёжность. Фундамент забора играет ключевую роль в его долговечности, особенно если вы хотите защитить свое строение от воздействия мороза и времени.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Почему важна глубина?

Фундамент забора должен быть заложен на непромерзающую глубину. Это минимальная глубина, при которой почва не подвергается воздействию низких температур, предотвращая повреждения конструкции из-за морозного пучения.

Рекомендуемая глубина: 60-80 см для большинства регионов. В холодных районах: 90 см. Ширина траншеи обычно составляет от 40 см, но для удобства работ может достигать 70 см.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.



Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.



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