Всегда кладите алюминиевую фольгу под кровать перед сном

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Просыпаетесь ночью и не можете нормально отдохнуть? Возможно, причина вашего плохого сна кроется не в стрессе, а в радиации от грунтовых вод. Если вы живёте на первом этаже или в частном доме, этот фактор может быть очень важным.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Почему это важно?

Радиация, которая поступает из грунтовых вод, может значительно ухудшить качество сна, особенно в тех местах, где она более активна. В большинстве случаев этот фактор не имеет влияния на людей, живущих на верхних этажах многоэтажных домов, но для тех, кто находится ближе к земле, эта угроза существует.

Радон — радиоактивный элемент, который естественным путём попадает в грунтовые воды из горных пород, может влиять на здоровье и вызвать проблемы со сном.

Как бороться с этой проблемой?

Есть два способа, которые могут помочь вам снизить влияние этого излучения и улучшить качество сна.

Перестановка мебели

Попробуйте переместить кровать и другие элементы мебели в комнате. Это поможет улучшить циркуляцию энергии в пространстве и, возможно, улучшить ваш сон.

Алюминиевая фольга под кроватью

Это простой, но эффективный метод, который помогает блокировать радиацию. Сложите алюминиевую фольгу в несколько слоев и положите её под кровать блестящей стороной вниз. Это отразит излучение и уменьшит его воздействие на вас.

Методы предков

Интересно, что ещё в древности люди были осведомлены о вредном влиянии радиации, связанного с грунтовыми водами. Однако вместо алюминиевой фольги они использовали пшеничную солому и тростник.

Современные исследования подтверждают, что пшеничная солома также может быть полезной для защиты от радиации, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.



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