Всегда кладите алюминиевую фольгу под кровать перед сном

Просыпаетесь ночью и не можете нормально отдохнуть? Возможно, причина вашего плохого сна кроется не в стрессе, а в радиации от грунтовых вод. Если вы живёте на первом этаже или в частном доме, этот фактор может быть очень важным.
Радиация, которая поступает из грунтовых вод, может значительно ухудшить качество сна, особенно в тех местах, где она более активна. В большинстве случаев этот фактор не имеет влияния на людей, живущих на верхних этажах многоэтажных домов, но для тех, кто находится ближе к земле, эта угроза существует.
Радон — радиоактивный элемент, который естественным путём попадает в грунтовые воды из горных пород, может влиять на здоровье и вызвать проблемы со сном.
Есть два способа, которые могут помочь вам снизить влияние этого излучения и улучшить качество сна.
Попробуйте переместить кровать и другие элементы мебели в комнате. Это поможет улучшить циркуляцию энергии в пространстве и, возможно, улучшить ваш сон.
Это простой, но эффективный метод, который помогает блокировать радиацию. Сложите алюминиевую фольгу в несколько слоев и положите её под кровать блестящей стороной вниз. Это отразит излучение и уменьшит его воздействие на вас.
Интересно, что ещё в древности люди были осведомлены о вредном влиянии радиации, связанного с грунтовыми водами. Однако вместо алюминиевой фольги они использовали пшеничную солому и тростник.
Современные исследования подтверждают, что пшеничная солома также может быть полезной для защиты от радиации, пишет журнал Receptar.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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