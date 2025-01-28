Россиян защитят от переплат по ипотеке с помощью маткапитала

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу новая мера, направленная на поддержку семей с детьми при строительстве загородных домов. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении правительства разрешить использование материнского капитала для внесения платежей на эскроу-счета, что позволит избежать переплат по ипотечным кредитам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Как это работает?

Суть нового механизма заключается в том, что средства материнского капитала могут быть направлены на оплату части стоимости загородного дома уже на стадии строительства.

Это поможет избежать необходимости увеличивать ипотечный кредит, а средства семьи будут защищены на счетах застройщика до завершения всех работ.

Почему это важно для семей с детьми?

Принятие такого решения позволит российским семьям избежать сложностей при покупке жилья и снизить финансовую нагрузку.

Ранее для того, чтобы использовать маткапитал на оплату жилья, люди сталкивались с бюрократическими проволочками. Теперь процесс будет упрощён, и средства от маткапитала можно будет направить сразу, без необходимости увеличивать кредит.

Защита средств и минимизация рисков Система эскроу-счетов обеспечивает дополнительную защиту для покупателей, так как деньги застройщик получит только после завершения строительства и оформления дома в собственность.

Это особенно важно в случае банкротства застройщика, когда люди рискуют потерять свои средства и не получить имущество. Новый закон улучшает механизмы защиты и исключает такие риски, объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с URA.RU.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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