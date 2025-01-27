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Компьютерные вентиляторы помогут сэкономить на отоплении: выгодная альтернатива прямиком из Австрии

2:01
Недвижимость

Австрийская компания Noctua, известная своими высококачественными вентиляторами, нашла новый способ помочь своим клиентам сэкономить на отоплении в условиях зимнего энергетического кризиса. Идея заключается в улучшении конвекции воздуха с помощью компьютерных вентиляторов, что может существенно снизить расходы на отопление и повысить комфорт в доме.

охлаждение компьютера
Фото: wikipediа by RealCereal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
охлаждение компьютера

Как работают вентиляторы Noctua для отопления?

Компания рекомендует устанавливать от одного до трёх вентиляторов на каждый радиатор отопления. Эти вентиляторы, которые работают при низком уровне шума, создают воздушный поток, улучшая циркуляцию воздуха в помещении и ускоряя процесс нагрева. Система вентиляторов, как утверждает Noctua, позволяет повысить эффективность отопления и сократить расходы на энергоресурсы на 5-10%.

Что включает в себя комплект для модернизации отопления?

Стоимость двух-трёх вентиляторов на радиатор может варьироваться от 50 до 105 евро, в зависимости от модели и комплектации. Дополнительные аксессуары для монтажа и питания вентиляторов могут увеличить цену до 200 евро за комплект на один радиатор. Это может быть хорошей инвестицией, особенно при высоких тарифах на отопление.

Как вентиляция влияет на комфорт и экономию?

Помимо экономии на отоплении, вентиляторы помогут улучшить воздухообмен в помещениях, что предотвратит образование плесени и мокрых стен. Особенно это актуально в условиях повышенной влажности зимой.

Единственная проблема — эстетика

Хотя вентиляторы Noctua обеспечивают высокую эффективность и улучшение условий в помещении, их дизайн может не вписаться в любой интерьер. Компания использует кремово-шоколадный цвет своих вентиляторов, что может не соответствовать предпочтениям некоторых пользователей, предпочитающих более нейтральные или белые оттенки.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и системы (калориферы, тёплый пол, ИК-обогрев и пр.), выполняющие эту функцию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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