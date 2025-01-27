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Как распознать постельных клопов и навсегда избавиться от них: проверенные методы

2:17
Недвижимость

Постельные клопы — распространённая проблема в квартирах. Эти маленькие насекомые могут стать причиной неприятных последствий, таких как укусы, аллергические реакции и бессонные ночи.

Клоп постельный
Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клоп постельный

Сегодня мы разберёмся, откуда они берутся, как их обнаружить и какие средства помогут избавиться от этого вредителя.

Как понять, что в доме клопы?

Первый признак — укусы, напоминающие следы от комаров. Они часто появляются ночью, так как клопы активны в тёмное время суток. Также можно найти кровавые пятна на матрасе или постельном белье, оставшиеся после того, как человек случайно раздавил насекомое во сне.

Клопы также оставляют тёмные экскременты и линяющие оболочки, которые можно обнаружить в щелях мебели или на стенах. Специфический запах, напоминающий миндаль или спирт, также может свидетельствовать о наличии этих вредителей.

Откуда берутся клопы?

  1. Соседи: насекомые могут переползать через вентиляционные шахты.
  2. Покупки с рук: мебель и одежда из вторых рук могут быть заражены клопами.
  3. Путешествия: они могут попасть в ваш дом через чемоданы после поездки в гостиницу.
  4. Наличие благоприятных условий: клопам не важна чистота квартиры, им важны температура и доступ к крови.

Как избавиться от клопов?

Спреи — эффективны при попадании на насекомое, но не всегда дают длительный эффект.

Порошки — удобно хранить и они имеют длительный эффект, но не подходят для использования на вертикальных поверхностях.

Эмульсии и суспензии — убивают клопов за несколько дней и предотвращают их размножение, но требуют осторожности при использовании.

Парогенератор — безопасен для домашних животных и может проникать в труднодоступные места, но требует осторожности при воздействии на мебель и электроприборы.

Как предотвратить появление клопов в будущем?

  1. Регулярно проверяйте мебель и одежду, особенно если покупали их с рук.
  2. При возвращении из поездки проверяйте багаж на наличие вредителей.
  3. Обратите внимание на вентиляцию и щели, через которые могут проникать клопы.

Уточнения

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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