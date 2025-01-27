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Запомните раз и навсегда! Вот почему нельзя вешать магниты на холодильник

1:03
Недвижимость

Магниты на холодильнике — привычный элемент декора, который есть почти в каждом доме. Они напоминают о путешествиях, служат сувенирами или даже помогают держать списки покупок на виду.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Однако существует мнение, что магниты могут негативно влиять на работу холодильников. На самом деле, это утверждение частично верно. Всё зависит от возраста и модели вашего холодильника.

Опасны ли магниты для современных холодильников?

Современные холодильники оснащены сложной электроникой, датчиками и микропроцессорами. Магниты, особенно мощные, создают магнитные поля, которые могут влиять на работу этих компонентов.

В результате возникают сбой в работе сенсоров и дисплея и проблемы с электроникой.

Какие магниты безопасны?

Декоративные магниты с небольшим магнитным полем обычно не создают проблем для работы старых моделей холодильников. Они не влияют на компрессор или систему охлаждения. 

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

Магни́т — тело, обладающее собственным магнитным полем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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