Запомните раз и навсегда! Вот почему нельзя вешать магниты на холодильник

Магниты на холодильнике — привычный элемент декора, который есть почти в каждом доме. Они напоминают о путешествиях, служат сувенирами или даже помогают держать списки покупок на виду.
Однако существует мнение, что магниты могут негативно влиять на работу холодильников. На самом деле, это утверждение частично верно. Всё зависит от возраста и модели вашего холодильника.
Современные холодильники оснащены сложной электроникой, датчиками и микропроцессорами. Магниты, особенно мощные, создают магнитные поля, которые могут влиять на работу этих компонентов.
В результате возникают сбой в работе сенсоров и дисплея и проблемы с электроникой.
Декоративные магниты с небольшим магнитным полем обычно не создают проблем для работы старых моделей холодильников. Они не влияют на компрессор или систему охлаждения.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
Магни́т — тело, обладающее собственным магнитным полем.
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