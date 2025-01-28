Как вернуть нормальный напор воды в кране без вызова сантехника

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В многоквартирных домах часто возникают проблемы с уменьшением напора воды. Это может создавать неудобства при выполнении повседневных задач, таких как мытьё посуды или принятие душа. Прежде чем обращаться к сантехнику, можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Сначала стоит выяснить, есть ли подобные трудности у соседей. Если у них напор воды остаётся в норме, причина, вероятно, кроется в фильтре грубой очистки. Его можно заменить или почистить своими силами.

Для замены фильтра сначала нужно перекрыть запорную арматуру — кран на трубе перед фильтром. Затем необходимо сбросить давление в системе, открыв кран с водой. После этого открутите заглушку фильтра и извлеките его.

Установите новый фильтр, собрав конструкцию в обратном порядке. Тщательно закрутите все элементы. Включите кран на трубе и проверьте, нет ли протечек.

Если замена фильтра невозможна, попробуйте его почистить. Для этого достаточно промыть фильтр в тазу с водой.

Уточнения

Смеси́тель — сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



Санте́хник (сокращение от «санитарный техник», используются другие названия: слесарь-сантехник, водопроводчик) — работник, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом санитарно-технического оборудования.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.