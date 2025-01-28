Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Новой Москве, особенно в поселении Внуково, можно найти наиболее доступные варианты новостроек. По данным компании "Метриум", квартира площадью 19,5 квадратных метра предлагается за 4,4 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Еще два бюджетных предложения есть в Филимоновском поселении: квартира площадью 23,36 квадратных метра за 4,7 миллиона рублей и квартира площадью 21,1 квадратных метра за ту же цену.

В текущих экономических условиях покупатели все чаще выбирают доступное жилье. Новостройки в Новой Москве на 23% дешевле, чем аналогичные проекты в историческом центре столицы. Многие жилые комплексы в этом районе оснащены современной инфраструктурой, и удаленность от МКАД остается их единственным недостатком, по словам управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова.

Транспортная доступность Новой Москвы улучшается с каждым годом. Сегодня 55,5% предложений на первичном рынке сосредоточено в Коммунарке, где уже построено и планируется строительство 10 станций метро, пишет Газета.Ru.

За последний год объем предложений на первичном рынке Новой Москвы сократился на 7,1%, по данным "Метриум". Было зарегистрировано 26 416 сделок по договорам долевого участия, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 250 010 рублей, оставаясь неизменной за месяц, но увеличившись на 0,9% за квартал и уменьшившись на 3,2% за год.

К концу 2024 года на рынке Новой Москвы будет представлено 46 проектов с 19 484 лотами, что на 6,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,9% за квартал и на 7,1% за год. Из них 19,2 тысячи — квартиры, оставшиеся 0,3 тысячи — апартаменты. В 2024 году на рынок вышло семь новых новостроек с квартирами, что соответствует уровню прошлого года.

За год увеличилась доля предложения квартир без отделки (51,8%, +7,4 п. п.), в то время как доля квартир с чистовой отделкой стала меньше (32,2%, -7,2 п. п.). Доля квартир с отделкой white box осталась почти что на прежнем уровне.

Уточнения

Новомоско́вский администрати́вный о́круг (НАО) — один из 12 административных округов города Москвы.



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