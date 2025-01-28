Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки боятся робота-пылесоса? Как им помочь привыкнуть к своему помощнику
Хотите сохранить ясный ум? Этот продукт должен быть в вашем рационе
Где и как получить свои пенсионные накопления
Пылевые бури на Марсе: что скрывается за этим явлением
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут

Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать

2:55
Недвижимость

В Новой Москве, особенно в поселении Внуково, можно найти наиболее доступные варианты новостроек. По данным компании "Метриум", квартира площадью 19,5 квадратных метра предлагается за 4,4 миллиона рублей.

Новые Ватутинки
Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новые Ватутинки

Еще два бюджетных предложения есть в Филимоновском поселении: квартира площадью 23,36 квадратных метра за 4,7 миллиона рублей и квартира площадью 21,1 квадратных метра за ту же цену.

В текущих экономических условиях покупатели все чаще выбирают доступное жилье. Новостройки в Новой Москве на 23% дешевле, чем аналогичные проекты в историческом центре столицы. Многие жилые комплексы в этом районе оснащены современной инфраструктурой, и удаленность от МКАД остается их единственным недостатком, по словам управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова.

Транспортная доступность Новой Москвы улучшается с каждым годом. Сегодня 55,5% предложений на первичном рынке сосредоточено в Коммунарке, где уже построено и планируется строительство 10 станций метро, пишет Газета.Ru.

За последний год объем предложений на первичном рынке Новой Москвы сократился на 7,1%, по данным "Метриум". Было зарегистрировано 26 416 сделок по договорам долевого участия, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 250 010 рублей, оставаясь неизменной за месяц, но увеличившись на 0,9% за квартал и уменьшившись на 3,2% за год.

К концу 2024 года на рынке Новой Москвы будет представлено 46 проектов с 19 484 лотами, что на 6,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 1,9% за квартал и на 7,1% за год. Из них 19,2 тысячи — квартиры, оставшиеся 0,3 тысячи — апартаменты. В 2024 году на рынок вышло семь новых новостроек с квартирами, что соответствует уровню прошлого года.

За год увеличилась доля предложения квартир без отделки (51,8%, +7,4 п. п.), в то время как доля квартир с чистовой отделкой стала меньше (32,2%, -7,2 п. п.). Доля квартир с отделкой white box осталась почти что на прежнем уровне.

Уточнения

Новомоско́вский администрати́вный о́круг (НАО) — один из 12 административных округов города Москвы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Садоводство, цветоводство
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке Аудио 
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех
Еда и рецепты
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут
Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить
Старородящие и мифы о возрасте: почему женщинам не стоит бояться 30 лет
Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким
Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать
Собака начинает метить территорию, это может означать больше, чем вы думаете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.