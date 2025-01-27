Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта технология позволяет извлечь литий из отработанных аккумуляторов
Рецепт супа из тыквы: готовится за полчаса, а вкус потрясающий
Андрей Макаревич* объяснил, почему не спонсирует ВСУ
Бренды снова в тренде: 27% россиян выбирают товары по марке
Рецепт домашнего шоколада, который понравится всем
Виноград без плодов? Разберитесь в причинах и исправьте их
В Таджикистане построят метро
Как заказать Lada Aura через Ozon с доставкой
Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы

Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир

3:02
Недвижимость

Малогабаритные квартиры требуют особого подхода к организации пространства, ведь каждый сантиметр имеет значение. Одна из самых больших проблем — это хранение. Чтобы сэкономить место и при этом сохранить функциональность, предлагаю рассмотреть несколько интересных и доступных решений, которые можно легко воспроизвести в своих квартирах.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Распашные шкафы

  • Для малогабаритной студии один из лучших вариантов — шкафы с распашными дверцами. Мебель, подобранная в цвет стен, делает пространство визуально просторнее и уменьшает громоздкость. Такой подход позволяет организовать хранение одежды, постельного белья и других предметов, а мобильность шкафов дает возможность менять их расположение в любой момент.

Хранение за зеркальными фасадами

  • Зеркальные фасады могут стать отличным решением для прихожей. В этом проекте за откатными зеркальными дверцами прячется вместительный гардероб, который значительно экономит пространство, визуально расширяя его. Такой подход помогает не только скрыть вещи, но и создать ощущение лёгкости и воздуха.

Шкафы в нишах

  • Интересным решением для маленьких квартир являются шкафы, встроенные в ниши. В одном из проектов спальня была спроектирована вокруг каркасных шкафов, которые не занимают много места, а текстильные шторки вместо дверей позволяют легко видеть всё содержимое. Такой подход помогает эффективно использовать пространство, экономя квадратные метры.

Отдельная гардеробная

  • Не всегда возможно выделить место для полноценной гардеробной, но в некоторых случаях можно организовать её в небольшой комнате. В одном из проектов гардеробная была оборудована навесной сетчатой системой хранения, которая обеспечивала лёгкость, вентиляцию и возможность быстрой адаптации под нужды владельцев.

Проходная гардеробная

  • Проходная гардеробная — отличное решение для маленькой спальни без окна. В этой комнате система хранения представлена открытым металлическим каркасом с полками и корзинами, которые всегда под рукой. Благодаря такой конструкции воздух не застаивается, а вещи легко доступны.

Гардеробная за шторой

  • В этой квартире с небольшой прихожей место для шкафа было ограничено, поэтому выбор пал на компактную гардеробную за шторами. Пространство разделено на зоны для верхней одежды, обуви и даже бытовых приборов. Это решение удобно и экономично.

Заключение

Малогабаритные квартиры не должны быть тесными и неудобными. С помощью правильных решений для хранения, можно организовать пространство так, чтобы оно оставалось функциональным и стильным. Важную роль здесь играют индивидуальные проекты, которые помогают максимально эффективно использовать доступное пространство.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки
Еда и рецепты
Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки Аудио 
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех
Еда и рецепты
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
На Земле может появиться новый океан
На Земле может появиться новый океан
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Последние материалы
Виноград без плодов? Разберитесь в причинах и исправьте их
В Таджикистане построят метро
Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир
Как заказать Lada Aura через Ozon с доставкой
Как спасти себя от мышечной боли после тренировок: советы и методы
Запомните раз и навсегда! Вот почему нельзя вешать магниты на холодильник
Долгоиграющие лакомства: чем они вредны для здоровья вашей собаки
Гениальные кошки: породы, которые легко обучаются
Как солнечная активность открывает путь северному сиянию
Влияние сахара на отёки: чего стоит избегать в рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.