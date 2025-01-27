Малогабаритка и порядок: 6 решений для компактных квартир

3:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Малогабаритные квартиры требуют особого подхода к организации пространства, ведь каждый сантиметр имеет значение. Одна из самых больших проблем — это хранение. Чтобы сэкономить место и при этом сохранить функциональность, предлагаю рассмотреть несколько интересных и доступных решений, которые можно легко воспроизвести в своих квартирах.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Распашные шкафы

Для малогабаритной студии один из лучших вариантов — шкафы с распашными дверцами. Мебель, подобранная в цвет стен, делает пространство визуально просторнее и уменьшает громоздкость. Такой подход позволяет организовать хранение одежды, постельного белья и других предметов, а мобильность шкафов дает возможность менять их расположение в любой момент.

Хранение за зеркальными фасадами

Зеркальные фасады могут стать отличным решением для прихожей. В этом проекте за откатными зеркальными дверцами прячется вместительный гардероб, который значительно экономит пространство, визуально расширяя его. Такой подход помогает не только скрыть вещи, но и создать ощущение лёгкости и воздуха.

Шкафы в нишах

Интересным решением для маленьких квартир являются шкафы, встроенные в ниши. В одном из проектов спальня была спроектирована вокруг каркасных шкафов, которые не занимают много места, а текстильные шторки вместо дверей позволяют легко видеть всё содержимое. Такой подход помогает эффективно использовать пространство, экономя квадратные метры.

Отдельная гардеробная

Не всегда возможно выделить место для полноценной гардеробной, но в некоторых случаях можно организовать её в небольшой комнате. В одном из проектов гардеробная была оборудована навесной сетчатой системой хранения, которая обеспечивала лёгкость, вентиляцию и возможность быстрой адаптации под нужды владельцев.

Проходная гардеробная

Проходная гардеробная — отличное решение для маленькой спальни без окна. В этой комнате система хранения представлена открытым металлическим каркасом с полками и корзинами, которые всегда под рукой. Благодаря такой конструкции воздух не застаивается, а вещи легко доступны.

Гардеробная за шторой

В этой квартире с небольшой прихожей место для шкафа было ограничено, поэтому выбор пал на компактную гардеробную за шторами. Пространство разделено на зоны для верхней одежды, обуви и даже бытовых приборов. Это решение удобно и экономично.

Заключение

Малогабаритные квартиры не должны быть тесными и неудобными. С помощью правильных решений для хранения, можно организовать пространство так, чтобы оно оставалось функциональным и стильным. Важную роль здесь играют индивидуальные проекты, которые помогают максимально эффективно использовать доступное пространство.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.



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