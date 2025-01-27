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Больше никакого хлама: как новая жизнь начинается с порядка

2:38
Недвижимость

Каждый обещал себе разобрать хлам, но чаще всего это заканчивается перекладыванием вещей с места на место. Почему так сложно выбросить ненужное, и как сделать это правильно? Узнайте, как освободить дом и ум от беспорядка!

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Почему мы копим хлам

Фразы вроде "может пригодиться", "это подарок", "жалко выбрасывать" вам знакомы? Психологи утверждают, что мы храним ненужные вещи из-за страха перед будущим и привязанности к прошлому. Одежда напоминает о "лучших временах", сломанная техника ждет мифического ремонта, а коробки от гаджетов лежат "на всякий случай".

С чего начать расхламление

Разбирать дом целиком — ошибка. Начните с небольшого участка, например, ящика с косметикой или тумбочки. Сортируйте вещи на три категории:

  • Точно оставить.
  • Точно выбросить.
  • Подумать.

Для последней категории используйте коробку и уберите ее на месяц. Если не вспомнили о вещах за это время — избавьтесь от них.

Где скрывается хлам

Основные "залежи" беспорядка находятся:

  • На кухне и в ванной: просроченная косметика, треснутые кружки, полотенца с дырками, контейнеры без крышек.
  • В спальне: одежда, которая вам не подходит, и постельное белье "на всякий случай".
  • В прихожей: старые сумки и обувь, которые вы не носите, но выбросить жалко.

Как избавляться правильно

Не все нужно отправлять на свалку. Ненужные вещи можно:

  • Продать на маркетплейсах.
  • Отдать на благотворительность.
  • Сдать на переработку.
  • Подарить друзьям.

Это поможет справиться с чувством вины и принесет пользу другим.

Как не накапливать новый хлам

После расхламления важно не вернуться к старым привычкам. Попробуйте правило "одна новая вещь — одна старая на выход". Например, купили новую куртку — отдайте старую, подарили сервиз — избавьтесь от треснутых чашек.

Перед покупкой задавайте себе вопросы:

  • Действительно ли это нужно.
  • Где будет храниться эта вещь.
  • Что случится, если я не куплю ее.

Что делать прямо сейчас

Начните с одной комнаты. Уделите этому хотя бы час и используйте чек-лист. Помните: порядок в доме способствует порядку в мыслях.

Лайфхак для нерешительных

Не можете выбросить вещь? Сфотографируйте ее. Иногда нам важны не предметы, а связанные с ними воспоминания. Фотография сохранит память, но не займет места.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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