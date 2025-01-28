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Как создать комфортную гостевую зону? Советы по дизайну

1:52
Недвижимость

Удобные сиденья

Убедитесь, что в вашей гостевой зоне есть удобные места для сидения. Предоставьте уютное кресло, мягкий диван или комбинацию сидений, которые позволят вашим гостям расслабиться и отдохнуть. Учитывайте размеры пространства и выбирайте мебель, которая хорошо впишется, не перегружая помещение.

Девушка стоит в дверях
Фото: freepik by diana-grytsku is licensed under https://www.freepik.com
Девушка стоит в дверях

Достаточное освещение

Обратите внимание на освещение в вашей гостевой зоне. Естественное освещение всегда благоприятное, поэтому по возможности расположите зону отдыха возле окна.

Кроме того, предусмотрите варианты окружающего освещения, такие как настольные лампы, торшеры или настенные бра, чтобы создать теплую и привлекательную атмосферу.

Подумайте о том, чтобы добавить диммерные выключатели, чтобы гости могли регулировать освещение в соответствии со своими предпочтениями.

Личное пространство

Если гостевая зона является общим пространством, примите меры для обеспечения конфиденциальности для гостей.

Установите шторы, жалюзи или межкомнатные перегородки, чтобы создать ощущение отделенности от остальной части дома.

По возможности выделите отдельный санузел или специально отведенную зону для личной гигиены, чтобы предоставить гостям собственное личное пространство.

Варианты развлечений

Предлагайте варианты развлечений, чтобы заинтересовать и развлечь ваших гостей. Предоставьте гостям выбор книг, журналов или небольшую библиотеку для просмотра. Подумайте о том, чтобы добавить телевизор, музыкальный плеер или Bluetooth-колонку для их удовольствия.

Обеспечьте доступ к Wi-Fi и поделитесь сведениями о сети, чтобы при необходимости обеспечить подключение к Интернету.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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