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Как правильно чистить стеклянные полки холодильника? Топ-6 ошибок

1:06
Недвижимость

Использование неправильных чистящих средств

Некоторые чистящие средства могут повредить стекло или оставить разводы. Обязательно используйте мягкое чистящее средство, безопасное для стеклянных поверхностей.

Не убираете сначала пролитую пищу

Если на полках есть разливы или крошки, вытрите их перед уборкой, иначе это может привести к распространению беспорядка.

Использование слишком большого количества воды

Лишняя вода может капать в другие части холодильника. Используйте влажную тряпочку, чтобы этого избежать.

Забываете тщательно просушить

После уборки убедитесь, что полки полностью сухие. Влажные полки могут привести к тому, что продукты испортятся быстрее.

Пропуск углов и краев

Также очистите углы и края стекла. Иногда эти участки пропускаются во время регулярной уборки.

Использование абразивных материалов

Чистка грубыми материалами может поцарапать стекло. Выбирайте мягкие ткани или губки, чтобы не повредить полки.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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