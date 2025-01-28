Как правильно чистить стеклянные полки холодильника? Топ-6 ошибок

Некоторые чистящие средства могут повредить стекло или оставить разводы. Обязательно используйте мягкое чистящее средство, безопасное для стеклянных поверхностей.
Если на полках есть разливы или крошки, вытрите их перед уборкой, иначе это может привести к распространению беспорядка.
Лишняя вода может капать в другие части холодильника. Используйте влажную тряпочку, чтобы этого избежать.
После уборки убедитесь, что полки полностью сухие. Влажные полки могут привести к тому, что продукты испортятся быстрее.
Также очистите углы и края стекла. Иногда эти участки пропускаются во время регулярной уборки.
Чистка грубыми материалами может поцарапать стекло. Выбирайте мягкие ткани или губки, чтобы не повредить полки.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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