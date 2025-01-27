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Экономим на химчистке: 5 народных средств для чистки ковров

3:12
Недвижимость

Как бы тщательно вы ни убирались в доме, ковровые покрытия подвержены систематическому загрязнению. Пыль, грязь и неприятные запахи скапливаются между волокнами, а это не только портит внешний вид ковра, но и ухудшает качество воздуха в помещении. Химчистка — это, конечно, эффективный, но достаточно затратный и неудобный вариант. Мы расскажем, как сэкономить и очистить палас своими руками с помощью доступных средств.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

1. Пищевая сода — простое решение

Один из самых популярных и проверенных способов очистки ковров — это пищевая сода. С помощью этого средства можно не только избавиться от грязи, но и нейтрализовать неприятные запахи. Просто рассыпьте соду по ковру и вотрите её в ворс с помощью губки или тряпочки. Оставьте на 30-40 минут, чтобы сода успела поглотить загрязнения. После этого пылесосьте ковёр с щеткой для ковров. Это быстрый и эффективный способ.

2. Поваренная соль — экологичный абсорбент

Соль — натуральное средство с отличными абсорбирующими свойствами. Это идеальный вариант для борьбы с жирными пятнами и неприятными запахами. Использование соли в чистке похоже на метод с содой, только её нужно брать мелкого помола, желательно "Экстра". Для ковров с длинным и коротким ворсом соль подойдет одинаково хорошо. Процедуру можно повторить несколько раз для лучшего эффекта.

3. Манная крупа — для тщательной очистки

Манная крупа — ещё одно натуральное средство для чистки ковров. В отличие от соли и соды, манку не нужно оставлять на ковре долго. Просто рассыпьте её по поверхности сухого ковра и втирайте щеткой. Крупинки манки вбирают в себя пыль, жир и запахи. После этого всё нужно тщательно собрать пылесосом. Это эффективный способ для тех, кто хочет использовать только натуральные компоненты.

4. Чайная заварка — для ковров темных оттенков

Чайная заварка — необычное, но весьма эффективное средство для сухой чистки ковров. Это способ подходит только для темных покрытий, так как заварка может окрасить светлый ковер. Использованную заварку отжимают, чтобы она осталась слегка влажной, и равномерно распределяют по ковру. Оставьте заварку на 20 минут, а затем соберите её с помощью веника или пылесоса. Этот метод придаст ковру приятный запах и очистит его от пыли.

5. Снег — проверенный способ с советских времен

Метод чистки с помощью снега — это старинный способ, который прекрасно работает, если погода позволяет. Подходит он только для зимнего времени, когда снег жесткий и "колючий". Расстелите ковёр на снегу, насыпьте снег на верхнюю часть и аккуратно выбивайте его веником. Процедуру повторяйте, пока снег не станет чистым. Это не только эффективно удаляет пыль, но и помогает избавиться от бактерий и неприятных запахов.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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